외신도 'AI 커닝' 주목…"경쟁 치열한 한국서 국가시험 신뢰 흔들"

▲ AI 부정행위

AI를 활용한 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위가 큰 파장을 낳고 있는 가운데 외신들도 이 사건에 주목하며, 한국 사회가 수학능력시험을 앞두고 큰 충격에 휩싸였다고 보도했습니다.외신들은 특히 수능이 한국 사회에서 갖는 상징성과 중요성을 조명하면서, AI와 첨단 전자기기를 활용한 부정행위가 기존 시험 관리 체계에 새로운 위협이 되고 있다고 분석했습니다.AP통신은 한국 세무사 시험 수석 합격자가 카메라와 AI를 이용해 부정행위를 저지른 사실이 드러나면서 나라가 충격에 빠졌다고 현지 시간 16일 보도했습니다.AP는 수능은 학업 경쟁이 치열하기로 악명높은 한국에서 취업 전망과 사회적 지위, 심지어 결혼까지 좌우할 수 있는 중대한 연례행사라고 소개했습니다.한국이 매년 수험생들의 원활한 이동을 위해 출근 시간을 늦추고, 영어 듣기 평가 시간에는 항공기 운항을 중단하는 등 최적의 시험 환경을 조성하기 위해 총력을 기울인다는 점도 전했습니다.그러면서 당국이 지난 수개월간 AI 기능이 탑재된 안경 사용을 막는 데 집중해왔으나, 이번 사례는 눈에 잘 띄지 않는 다른 기기들을 활용한 부정행위에도 충분히 대비하고 있는지 의문을 제기했다고 짚었습니다.로이터 통신은 이번 사건이 한국의 중요한 시험 제도에 대한 국민적 신뢰를 흔들었다며, 수능을 앞둔 정부의 대응책을 상세히 전했습니다.CNN 방송도 이번 사건으로 한국 정부가 수능을 앞두고 긴급 대응팀을 꾸려 비상 대응에 나섰다고 전했습니다.CNN은 수능에 대해 "8시간 동안 진행되는 고난도 시험"이라며 "경쟁이 치열한 한국 사회에서 미래의 성공과 사회적 지위를 가늠하는 척도로 여겨진다"고 설명했습니다.CNN은 이전부터 부정행위 방법을 찾는 학생들은 있었지만, AI의 발전으로 부정행위는 더 교묘하고 정교해졌다며, AI 안경 등 신기술이 특히 시험에 집착하는 동아시아 사회에서 문제가 되고 있다고 전했습니다.그러면서 한국 토익 시험과 대만 명문 의대 입학시험에서 스마트 안경을 쓴 응시자가 적발돼 부정행위로 처리된 사례 등을 언급했습니다.중국에서도 매년 천만 명 이상이 응시하는 대입 시험을 앞두고 당국이 안경 검사를 의무화하는 등 대응에 나섰다고 덧붙였습니다.블룸버그 통신은 "이번 사례는 점점 더 정교하고 은밀해지는 AI 기술과 전자기기가 제기하는 문제를 보여준다"며 "이러한 기술과 기기는 학업과 직업적 미래를 좌우할 수 있는 중요한 시험에서 공정성을 보장하기 위해 마련된 기존의 안전장치를 우회할 수 있다"고 전했습니다.