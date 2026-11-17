뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 늦은 오후부터 전국 비…그치면 기온 '뚝'

SBS 뉴스
작성 2026.11.17 01:00 조회수
PIP 닫기
어제(16일)부터 동해안 지역에 비가 내리고 있습니다.

이 비는 오늘 아침까지 조금 더 이어지겠습니다.

양은 5~20mm 정도 예상됩니다.

오늘 늦은 오후부터는 또 다른 비구름대가 다가오면서 전국에 비가 내리겠습니다.

중부 지방에 5~10mm, 남부지방에는 5mm 안팎의 비가 예상되고요.

밤에는 대부분 그치겠습니다.

비가 그치고 나면 날이 급격히 추워지겠습니다.

수요일인 내일부터는 기온이 뚝 떨어지면서 목요일 수능일에는 서울의 아침 기온 영하 1도까지 떨어지겠습니다.

오늘까지는 크게 춥지 않겠습니다.

평년 기온을 크게 웃돌면서 서울의 아침 기온이 10도에서 출발하겠고요.

낮 기온도 서울이 15도, 대구가 16도로 어제보다는 조금 낮겠지만 여전히 평년보다는 높겠습니다.

다만 수요일부터는 날이 갈수록 추워지겠습니다.

눈·비 예보도 자주 있는데요.

수요일 오후에 또 한 차례 전국에 비나 눈이 내리겠고, 목요일부터는 충청과 호남을 중심으로 비나 눈이 길게 이어질 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지