[날씨] 늦은 오후부터 전국 비…그치면 기온 '뚝'

어제(16일)부터 동해안 지역에 비가 내리고 있습니다.



이 비는 오늘 아침까지 조금 더 이어지겠습니다.



양은 5~20mm 정도 예상됩니다.



오늘 늦은 오후부터는 또 다른 비구름대가 다가오면서 전국에 비가 내리겠습니다.



중부 지방에 5~10mm, 남부지방에는 5mm 안팎의 비가 예상되고요.



밤에는 대부분 그치겠습니다.



비가 그치고 나면 날이 급격히 추워지겠습니다.



수요일인 내일부터는 기온이 뚝 떨어지면서 목요일 수능일에는 서울의 아침 기온 영하 1도까지 떨어지겠습니다.



오늘까지는 크게 춥지 않겠습니다.



평년 기온을 크게 웃돌면서 서울의 아침 기온이 10도에서 출발하겠고요.



낮 기온도 서울이 15도, 대구가 16도로 어제보다는 조금 낮겠지만 여전히 평년보다는 높겠습니다.



다만 수요일부터는 날이 갈수록 추워지겠습니다.



눈·비 예보도 자주 있는데요.



수요일 오후에 또 한 차례 전국에 비나 눈이 내리겠고, 목요일부터는 충청과 호남을 중심으로 비나 눈이 길게 이어질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)