'빚 6천만 원'에서 비극 시작?…내일 영장심사

<앵커>



서울 성북구 10대 여성을 살해한 50대 남성의 전처가 수천만 원대 빚에 시달렸던 것으로 파악됐습니다. 경찰은 여성이 빚을 청산하기 위해 피해자를 범죄에 이용한 것인지, 살인 사건과의 연관성은 없는지 수사하고 있습니다.



박세원 기자가 보도합니다.



<기자>



10대 살해 피의자의 전처인 A 씨는 지난 2023년 헬스장을 운영하다 월세를 체납해 지난해 소송을 당했습니다.



지난 6월 법원이 A 씨에게 임대료 등 약 6천만 원을 지급하라고 판결했는데, 이 선고 직후 A 씨가 살해 피해자 B 양에게 가출을 부추기기 시작한 정황이 드러났습니다.



유족은 A 씨가 올해 초부터 딸에게 접근했고, 피의자 아들과의 결혼 자금 등을 핑계로 범죄에 이용했다고 주장합니다.



유족이 공개한 A 씨와 딸이 나눈 메신저 대화 내용을 보면, A 씨는 피의자 아들과의 혼인 신고에 2천900만 원이 든다고 설명합니다.



경찰은 A 씨가 월세도 못 낼 정도로 상황이 어려워지자, B 양에게 절도와 성매매를 시킨 게 아닌지 의심하고 있습니다.



관련 혐의로 청구된 A 씨의 구속영장실질심사는 내일(18일) 열립니다.



B 양은 어른들 보호를 제대로 받지 못하고 숨졌지만 사전 '위기 징후'는 제대로 파악도 되지 못했습니다.



지난해 아동학대 신고로 구청 상담을 한 뒤 B 양이 향했던 쉼터에서도 B 양의 성착취 피해 사실을 전혀 인지하지 못했습니다.



지자체와 경찰, 쉼터 간 정보가 제대로 공유되지 않았던 것입니다.



[이현숙/아동성권리옹호기관 '탁틴내일' 상임대표 : 아이의 상황이나 이런 부분들에 대해서 좀 공유가 돼야 되지 않을까. 만약에 (쉼터에서) 알았다면 그 여성을 만나러 가는 건 못 하게 했을 것 같아요.]



현재 피해자처럼 학교 밖 청소년의 10.3%는 절도나 성매매 등 범죄를 강요받는 것으로 나타났는데, 이런 청소년들을 노린 이른바 '헬퍼'들이 숙식을 제공해 주겠다며 이들을 범죄에 이용한다는 지적이 끊이지 않고 있습니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 황세연)