'도주' 성범죄 피의자에 실탄…경찰 6명 부상

<앵커>



경기 양주에서 성범죄 피의자가 차를 몰고 달아나다 경찰에 붙잡혔습니다. 7km 넘게 이어진 추격 끝에 경찰은 차량 바퀴에 실탄을 3발 쏴 피의자를 검거했는데, 이 과정에서 경찰관 6명이 다쳤습니다.



보도에 박수진 기자입니다.



<기자>



도로를 주행 중이던 승합차를 반대편에서 오던 승용차가 그대로 들이받습니다.



승용차가 멈추자 경찰차 2대가 앞뒤로 막아서고, 경찰이 승용차 조수석 유리문을 깨며 강제로 개방합니다.



어제(16일) 오후 3시 40분쯤, 경기 양주시에서 미성년자 성폭행 혐의를 받는 20대 남성 A 씨가 차량을 타고 7km가량 도주하다 경찰에 붙잡혔습니다.



A 씨를 쫓던 경찰은 경찰차로 A 씨 차량을 들이받아 멈춰 세웠는데, 이 과정에서 경찰관 6명이 손과 얼굴 등을 다쳐 병원 치료를 받고 있습니다.



경찰은 A 씨 차량을 세운 뒤에는 바퀴 등에 실탄을 3발 쏴 추가 도주를 막은 것으로 확인됐습니다.



[경찰 관계자 : 수사팀 차량이 피의자 차량 앞쪽을 막고 있었고, 또다시 도주할 우려가 있어서 차량 뒷바퀴에 실탄 세 발을 발사한 겁니다.]



경찰은 지난 12일 저녁 A 씨에 대한 성범죄 신고를 접수하고, 행방을 쫓고 있었던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사할 방침입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 시청자)