또 급락한 삼전닉스…젠슨 황과 앤트로픽 영향

<앵커>



우리 증시는 또다시 급락했습니다.



외국인들이 또 한 번 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 대거 팔아치운 영향이 컸는데, 왜 그렇고, 언제까지 이어질지 김기태 기자가 분석했습니다.



<기자>



코스피는 3.6% 내린 5천100으로 거래를 마쳤습니다.



우리 증시의 투톱, 삼성전자와 SK 하이닉스가 특히 큰 폭으로 떨어지면서 시장을 흔들었습니다.



SK하이닉스는 6.9%, 삼성전자가 4.2% 하락했는데, 외국인이 합쳐서 8천400억 원어치를 순매도한 영향이 컸습니다.



AI '클로드' 개발사 앤트로픽이 오는 19일 미국 나스닥에 상장하는데, 외국인 투자자들이 여기에 투자하기 위해서 현금 확보에 나선 것으로 파악됩니다.



중국 최대 메모리 반도체 기업 창신 메모리가 기업 공개에 나섰던 지난 7월에도 청약일 당일, 삼성전자가 8.7%, SK하이닉스가 11.5% 급락했었는데, 똑같은 상황이 반복되고 있다는 분석입니다.



여기에 엔비디아 위기감도 여전했습니다.



월스트리트저널은 엔비디아가 콜레트 크레스 임시 CEO 체제에서 인공지능 업계 전반에 자금을 지원하던 역할을 줄일 것이라고 보도했습니다.



황 전 CEO도 이미 지난달 협력사 대표들에게 "엔비디아가 백지수표 역할을 하던 시절은 끝났다"고 말했는데, 그 속도가 더 빨라질 거라는 것입니다.



[조준기/SK증권 연구원 : 내년과 내후년 영업이익이 코스피 전체에서 73% 정도를 삼성전자랑 하이닉스 두 개 기업이 담당하고 있기 때문에 이익에 대한 기대치가 조금만 훼손돼도 국내 증시는 흔들릴 수밖에 없는 구조입니다.]



SK하이닉스 주가가 삼성전자보다 더 떨어지는 상황도, 엔비디아를 최대 고객사로 두고 있다는 점 때문이라는 분석입니다.



앤트로픽 상장과 엔비디아 위기가 어느 정도 마무리되기 전까지는 국내 증시는 당분간 큰 폭의 출렁임을 피하기 어려울 것으로 보입니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 김경연)