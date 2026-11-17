사상 첫 미중러 정상회담…'제2의 얄타' 우려

<앵커>



오는 19일 오후, 사상 처음으로 미국, 중국, 러시아 3국 정상회담이 중국 선전에서 개최됩니다. 이번 회담에서 한반도 문제가 논의될 가능성을 놓고 우리 정부도 촉각을 곤두세우고 있습니다.



한상우 베이징 특파원입니다.



<기자>



미국과 러시아에 이어 중국 정부도 오는 19일 선전에서 사상 첫 미중러 3국 정상회담이 열린다고 공식 발표했습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 이번 회담에서는 세계 평화 수호와 강대국 관계에서 전략적 안정 증진에 관해 심도 있는 의견 교환이 이루어질 예정이며, 이는 매우 획기적인 사건이 될 것입니다.]



미국은 이번 회담의 핵심 의제로 핵 군축과 이란 전쟁 문제 등을 꼽고 있습니다.



지난 2월 핵 확산 억제를 위한 미국과 러시아 간 협정이 만료된 뒤, 트럼프 대통령은 미중러 3국간 핵군축 논의를 추진해 왔지만 상대적으로 핵무기가 적은 중국은 소극적인 태도입니다.



또 전쟁의 늪에 빠진 트럼프가 이란에 영향력이 큰 중국과 러시아에 역할을 요구해 출구를 찾으려 할 것으로 보입니다.



이번 미중러 3국 정상회담은 1945년 미국, 소련, 영국 정상이 모여 당사국들을 배제하고 2차대전 후 세계 질서를 논의했던 얄타회담과 비교됩니다.



이 때문에 또다시 당사국인 한국이 빠진 채 한반도 문제가 논의 테이블에 오를 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.



우리 정부 고위관계자는 "제2의 얄타회담이 돼서는 안 되고, 한반도 문제에 대해 우리 국익이 훼손돼서는 안 된다는 입장을 미국과 중국에 밝혔다"고 전했습니다.



한반도 문제는 일단 이번 3국 정상회담의 공식 의제는 아니지만, 그동안 북한의 핵보유국 지위를 인정하는 듯한 발언을 반복했던 트럼프의 돌발행동을 배제할 수 없어 우리 정부는 촉각을 곤두세우고 있습니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 이종정)