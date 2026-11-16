이 대통령, 한-필리핀 정상회담…"조선·AI·원전 등 협력 확대"

▲ 이재명 대통령(왼쪽)과 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한ㆍ필리핀 정상회담에서 악수하고 있다.

이재명 대통령은 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 협력 확대 방안을 논의했다고 김성완 청와대 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.이번 회담은 이 대통령이 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 관련 정상회의 참석을 위해 필리핀 마닐라를 방문한 것을 계기로 이뤄졌으며, 양 정상의 세 번째 만남입니다.이 대통령은 회담에서 "지난 3월 한-필리핀 정상회담에서 요청했던 범죄인 임시 인도가 필리핀 측의 적극적인 협조로 성사됐다"며 감사의 뜻을 표했습니다.또 한국 기업의 진출 및 활동 지원을 위한 필리핀 정부의 지속적 협력을 당부했습니다.양 정상은 방위산업·인프라 등 그간 활발히 협력해 오던 분야에서 호혜적 협력을 더 심화하는 한편, 조선·인공지능(AI)·원전·우주·재난안전 등 유망한 분야에서 미래지향적 협력을 확대하기로 했습니다.또 "이번 회담은 양국 '전략적 동반자 관계'의 발전 방향을 구체화하는 계기"라며 "앞으로도 긴밀한 소통으로 실질적 성과를 만들자"고 뜻을 모았습니다.회담을 계기로 양국 간에는 두 건의 문서가 체결됐습니다.우선 양국 외교부 장관이 '무상원조에 관한 기본 협정 보충 약정'에 서명, 한국국제협력단(KOICA·코이카) 필리핀 사무소의 법적 안정성을 높이도록 했습니다.또 과학기술 협력 이행체계를 구체화하고 스마트농업 등 과학기술 협력 분야를 확대하기 위한 '과학기술 협력 강화 양해각서(MOU)'도 체결했습니다.(사진=연합뉴스)