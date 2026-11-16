남아공서 밤사이 집단 총격사건 잇따라…17명 사망

▲ 16일(현지시간) 남아공 행정수도 프리토리아의 비공식 정착촌 제프스빌에서 총격으로 9명이 숨진 채 발견되자 주민들이 당혹스러워 하고 있다.

남아프리카공화국에서 밤사이 집단 총격 사건 2건이 발생해 모두 17명이 사망했습니다.AP, AFP 통신과 eNCA 등 현지 언론에 따르면, 현지시간 16일 오전 남아공 행정수도 프리토리아의 무허가 정착촌 제프스빌의 한 판잣집에서 남성 6명과 여성 3명이 총에 맞아 숨진 채 발견됐습니다.경찰은 이날 오전 7시 반쯤 신고를 받았다며, 전날 밤 10시에서 11시 사이 총격이 벌어진 것으로 추정했습니다.앞서 프리토리아에서 약 530㎞ 떨어진 피터마리츠버그 외곽 스위트워터스에서도 전날 밤 신고를 받고 출동한 경찰이 20~30대로 추정되는 남성 8명이 차량 안에서 총상을 입고 숨져 있는 것을 발견했습니다.아직 두 사건의 용의자와 범행 동기는 알려지지 않았습니다.다만 현지 경찰은 제프스빌 총격은 지난해 인근 사울스빌 무허가 정착촌에서 12명이 숨지고 13명이 다친 총격 사건과 관련된 보복 범죄일 가능성을 염두에 두고 있다고 말했습니다.남아공에서는 살인, 강도 등 강력 범죄가 심각한 사회 문제가 되고 있습니다.남아공 경찰 통계에 따르면, 올해 4~6월 3개월간 남아공에서 모두 5천427건의 살인 사건이 벌어졌습니다.하루 평균 약 60명이 살인으로 숨진 셈입니다.하지만 살인 사건 가운데 해결되는 비율은 약 10건 중 1건에 불과하다고 로이터는 전했습니다.지난 9월 26~27일에도 최대 도시 요하네스버그에서 남서쪽으로 80㎞ 떨어진 웨델라 타운십의 한 주점에서 무장 괴한이 총격을 벌여 18명이 사망하고 10여 명이 다쳤으며 남서부 케이프타운 외곽 르완들 타운십의 한 가게에서는 무장 괴한이 손님들을 상대로 총격해 10명이 숨지고 11명이 다쳤습니다.(사진=연합뉴스)