아세안정상회의 이틀째…한·중 등 정상들과 회담 잇따라 개최

▲ 이재명 대통령(왼쪽 여섯 번째)이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한-아세안 정상회의에서 각국 정상들과 손을 잡고 기념 촬영하고 있다.

아세안 정상회의 이틀째인 오늘(16일) 아세안 회원국이 한국·중국 등 주요국 정상들과 정상회의를 잇따라 열고 협력 강화 방안 등을 논의했습니다.필리핀 마닐라에서 오늘 열린 중국-아세안 정상회의에서 리창 중국 국무원 총리는 국제사회에서 일방주의·보호주의의 확산에도 지난해 양측 간 교역액이 2021년보다 20.1% 증가하는 등 "중국과 아세안의 협력이 역행하는 흐름 속에서도 발전해 고무적인 성과를 거뒀다"고 밝혔습니다.양측은 경제·무역 협력을 강화하는 내용의 중국-아세안 자유무역협정(FTA) 확대 개정안을 다음 달 1일 발효한다고 발표했습니다.중국과 아세안 간 최대 쟁점인 남중국해 문제에 대해서는 대화와 협상을 통해 이견을 적절히 처리해야 한다며 남중국해 행동준칙(COC) 수립 협상이 조속히 타결되기를 기대한다고 밝혔습니다.중국과 아세안은 그간 협상을 거쳐 행동준칙 전체 조항 중 약 80%에 대해 잠정 합의에 이르렀지만, 법적 구속력 여부 등 몇몇 핵심 쟁점이 남아 있어 애초 목표인 연내 협상 타결은 어려운 것으로 알려졌습니다.이재명 대통령도 오늘 한국-아세안 정상회의에서 "AI 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누리도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어지도록 대한민국이 앞장서겠다"며 'AI 동맹 이니셔티브'와 '문화창조산업 이니셔티브'를 제안했습니다.이 대통령은 또 양측 경찰·해양경찰 간 초국가 범죄 척결 공조, 인도-태평양에서 아세안 중심성에 대한 지지 등을 강조했습니다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 아세안-유엔 정상회의를 가진 뒤 미얀마 폭력 사태의 즉각 중단과 제한 없는 인도주의적 접근을 촉구하고 아세안과 미얀마 정권 간 외교적 대화를 지지한다고 밝혔습니다.구테흐스 사무총장은 정부군의 공습에 따른 민간인 사상 등 미얀마 국민의 고통이 "엄청난 수준"에 이르렀다면서 외교적 대화의 진전을 위해 폭력 중단, 인도적 지원 허용 등의 조건이 갖춰져야 한다고 지적했습니다.아세안 정상들은 회의 마지막 날인 내일 한중일 정상들과 아세안+3 정상회의, 중국·일본·인도·호주 등 주요국 정상들과 동아시아 정상회의(EAS)를 잇따라 갖습니다.특히 내일 행사 막바지에 현지에 도착하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 미국-아세안 특별정상회의를 통해 미국의 아시아 안보공약, 미국 주도의 공급망 협의체 '팍스 실리카' 참여 등에 대해 대화할 예정입니다.(사진=연합뉴스)