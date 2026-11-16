사키가 뒤집었다…하나은행, 개막 4연패 탈출, 시즌 첫 승

▲ 자유투 던지는 이이지마 사키

여자프로농구 부천 하나은행이 종료 18.2초 전 터진 이이지마 사키의 결승 자유투로 개막 4연패를 끊고 시즌 첫 승을 거뒀습니다.하나은행은 16일 부천체육관에서 열린 우리은행과의 홈 경기에서 68대 67, 1점 차 재역전승을 거뒀습니다.사키가 4쿼터에 팀이 올린 11점을 홀로 책임지는 등 22점에 리바운드 8개를 기록해 값진 첫 승의 주역이 됐습니다.4연패에 빠졌던 하나은행은 초반 매섭게 우리은행을 몰아쳤습니다.1쿼터에만 3점슛 5개를 터뜨렸고, 전반을 40대 29로 앞섰습니다.우리은행의 반격도 매서웠습니다.김단비가 4쿼터 시작 1분 30여 초 만에 7점을 몰아쳤고, 종료 1분 10초 전에는 이명관이 공을 가로챈 뒤 골밑슛까지 넣어 67대 66으로 다시 앞섰습니다.마지막에 웃은 건 하나은행이었습니다.종료 18.2초를 남기고 사키가 자유투 2개를 모두 넣어 68대 67로 승부를 뒤집었고, 우리은행 김단비의 마지막 슛이 빗나가면서 하나은행의 승리가 확정됐습니다.아쉽게 3연승을 마감한 우리은행은 3위로 내려섰습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)