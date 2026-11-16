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이 대통령 "한국, 메콩국가 발전 최적 파트너…협력 지평 넓힐 것"

강청완 기자
작성 2026.11.16 20:58 조회수
이 대통령 "한국, 메콩국가 발전 최적 파트너…협력 지평 넓힐 것"
▲ 이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·메콩 정상회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 메콩강 유역 5개국(캄보디아·라오스·미얀마·태국·베트남) 정상들과 만나 협력 강화 방안을 논의했습니다.

이 대통령은 이날 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 방문한 필리핀 마닐라에서 한-메콩 정상회의를 갖고 "대한민국이야말로 메콩 국가들의 발전 과정을 함께할 최적의 파트너"라고 강조했습니다.

이 대통령은 "대한민국은 산업화를 통해 빈곤을 이겨냈고, 중진국의 함정을 넘어 선진국으로 도약하고 있다"며 "원조받던 나라에서 원조하는 나라로 성장한 경험과 역량을 이제 메콩 국가들과 나누겠다"고 했습니다.

또 "대한민국이 지닌 인공지능(AI)·디지털 역량, 메콩 현지에 구축된 제조업 생산망, 다문화 가정·노동자·유학생으로 이어진 두터운 인적 유대는 공동 성장의 든든한 디딤돌로 작동할 것"이라고 평가했습니다.

이어 "한-아세안 CSP(포괄적 전략 동반자 관계) 비전을 실현하는 과정에서 메콩의 역동성과 잠재력이 발휘될 수 있도록 더욱 적극 지원하고, 7대 중점 협력 분야를 중심으로 실질적이고 호혜적인 협력을 더욱 강화하겠다"며 "초국가 범죄 대응과 핵심 광물 공급망 등 새로운 분야까지 협력의 지평을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔습니다.

앞서 2018년 한국의 제안으로 만들어져 2019, 2020년 두 차례 열렸던 한-메콩 정상회의는 2021년 미얀마의 국가비상사태 발생 이후 중단됐다가 올해 6년 만에 재개됐습니다.

이에 대해 이 대통령은 "정상회의는 잠시 중단됐지만 협력은 멈추지 않았다"며 "그렇기에 지난 6년은 한국과 메콩이 서로의 중요성을 재확인하고 협력 관계를 더 공고히 다져가는 시간이었다"고 규정했습니다.

그러면서 "한국 속담에 '비 온 뒤에 땅이 더 굳는다'는 말이 있다"며 "오늘 정상회의는 한-메콩의 전략적 동반자 관계를 한 단계 더 도약시킬 중요한 변곡점이 될 것"이라고 강조했습니다.
 

(사진=연합뉴스)
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