이 대통령 "한국, 메콩국가 발전 최적 파트너…협력 지평 넓힐 것"

▲ 이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·메콩 정상회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 메콩강 유역 5개국(캄보디아·라오스·미얀마·태국·베트남) 정상들과 만나 협력 강화 방안을 논의했습니다.이 대통령은 이날 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 방문한 필리핀 마닐라에서 한-메콩 정상회의를 갖고 "대한민국이야말로 메콩 국가들의 발전 과정을 함께할 최적의 파트너"라고 강조했습니다.이 대통령은 "대한민국은 산업화를 통해 빈곤을 이겨냈고, 중진국의 함정을 넘어 선진국으로 도약하고 있다"며 "원조받던 나라에서 원조하는 나라로 성장한 경험과 역량을 이제 메콩 국가들과 나누겠다"고 했습니다.또 "대한민국이 지닌 인공지능(AI)·디지털 역량, 메콩 현지에 구축된 제조업 생산망, 다문화 가정·노동자·유학생으로 이어진 두터운 인적 유대는 공동 성장의 든든한 디딤돌로 작동할 것"이라고 평가했습니다.이어 "한-아세안 CSP(포괄적 전략 동반자 관계) 비전을 실현하는 과정에서 메콩의 역동성과 잠재력이 발휘될 수 있도록 더욱 적극 지원하고, 7대 중점 협력 분야를 중심으로 실질적이고 호혜적인 협력을 더욱 강화하겠다"며 "초국가 범죄 대응과 핵심 광물 공급망 등 새로운 분야까지 협력의 지평을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔습니다.앞서 2018년 한국의 제안으로 만들어져 2019, 2020년 두 차례 열렸던 한-메콩 정상회의는 2021년 미얀마의 국가비상사태 발생 이후 중단됐다가 올해 6년 만에 재개됐습니다.이에 대해 이 대통령은 "정상회의는 잠시 중단됐지만 협력은 멈추지 않았다"며 "그렇기에 지난 6년은 한국과 메콩이 서로의 중요성을 재확인하고 협력 관계를 더 공고히 다져가는 시간이었다"고 규정했습니다.그러면서 "한국 속담에 '비 온 뒤에 땅이 더 굳는다'는 말이 있다"며 "오늘 정상회의는 한-메콩의 전략적 동반자 관계를 한 단계 더 도약시킬 중요한 변곡점이 될 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)