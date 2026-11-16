성범죄 피의자 추격전 끝 '탕탕탕'…경찰 6명 다쳤다

<앵커>



경기 양주에서 성범죄 피의자가 차를 몰고 달아나다 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 도주를 막기 위해 차량 바퀴에 실탄까지 발사했는데, 검거 과정에서 경찰관 6명이 다쳤습니다.



정지연 기자가 보도합니다.



<기자>



바퀴가 펑크 난 차량 한 대가 연기를 내뿜으며 멈춰 있습니다.



오늘(16일) 오후 3시 40분쯤 경기 양주시에서 미성년자 성폭행 혐의를 받는 20대 남성 A 씨가 차량을 타고 도주하다 경찰에 붙잡혔습니다.



체포 당시 A 씨는 양주시 광적면 벨라시티 인근에서 남면 농협 인근까지 7km가량 차량을 몰고 달아난 거로 전해졌습니다.



경찰은 경찰차로 A 씨 차량을 들이받아 멈춰 세웠는데, 이 과정에서 경찰관 6명이 손과 얼굴 등을 다쳐 병원 치료를 받고 있습니다.



경찰은 A 씨 차량을 세운 뒤엔 바퀴 등에 실탄을 3발 쏴 추가 도주를 막은 것으로 확인됐습니다.



[경찰 관계자 : 수사팀 차량이 피의자 차량 앞쪽을 막고 있었고, 또다시 도주할 우려가 있어서 차량 뒷바퀴에 실탄 세 발을 발사한 겁니다.]



앞서 경찰은 지난 12일 저녁 A 씨에 대한 성범죄 신고를 접수하고, 행방을 쫓고 있었던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사할 방침입니다.



(영상편집 : 최혜영, 화면제공 : 시청자)