[이슈빡] 추락한 AI 황제 젠슨 황…'귀환' 노린다?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 박시동 (경제평론가), 박종훈 (주식투자 전문가)

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젠슨 황 사태의 후폭풍이 여전합니다. 엔비디아는 시총 700조 원 이상이 사라졌고 우리 증시도 하락세를 면치 못하고 있습니다. 이런 가운데 실리콘밸리를 비롯해 세계적으로 젠슨 황의 복귀를 위한 캠페인이 진행되고 있습니다. 젠슨 황도 측근들과 엔비디아 복귀를 논의 중인 것으로 알려졌습니다. '상당수 계약이 서면이 아닌 젠슨의 악수로 체결됐다'는 일론 머스크의 말처럼, 젠슨 황이 주도했던 일명 'AI 순환 투자'는 그의 빈자리와 함께 타격을 입게 될까요? 젠슨 황의 설득에 힘입어 중국에 엔비디아 고성능 칩 'H200'을 판매했던 미국의 결정은 앞으로도 유지될까요? 이번 주로 예정된 엔비디아 3분기 실적 발표와 앤트로픽 상장은 시장 분위기를 바꿀 훈풍을 불어넣을 수 있을까요?



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