[사건why] 살해된 15세 소녀…수상한 '유사 가족'의 비밀

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 배상훈 (프로파일러), 이경민 (변호사)

--------------------------------------------



지난 10일 서울 성북구의 한 공유숙박시설에서 살해된 15세 소녀를 둘러싼 의문이 커지고 있습니다. 소녀를 살해한 피의자는 59세 남성 진 씨. 당초 이 사건은, 진 씨가 자신의 아들 (20세 진 씨, 15세 피해 소녀를 유사강간한 혐의로 고소된 상태)이 처벌받는 걸 막기 위해 범행을 저지른 것으로 추정됐습니다. 그러나 피해자와 가해자의 관계가 하나씩 드러나면서, 피의자 진 씨와 사실혼 관계인 26세 여성 김 모 씨에게 관심이 쏠리고 있습니다. A양의 유족들은 김 씨가 가출한 A양을 가스라이팅했고, A양이 절도와 성범죄 등에 노출됐다고 보고 있습니다. 이런 김 씨의 혐의가 더 드러나는 걸 막기 위해 진 씨가 범행을 저지른 것 아니냐는 추측도 나오고 있습니다. 범죄로 엮인 '유사 가족', 그리고 보호받지 못한 10대 소녀. 이번 사건의 핵심인 이들의 '이상한 관계'를 파헤쳐 봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.