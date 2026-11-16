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'3년 월반' 18살 김예건 "LA 올림픽 우승하고파"

홍석준 기자
작성 2026.11.16 18:52 조회수
남자 21세 이하(U-21) 축구 대표팀 김예건이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. (사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
▲ 남자 21세 이하(U-21) 축구 대표팀 김예건이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다.

2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 본선 진출을 노리는 남자 21세 이하(U-21) 축구대표팀의 막내 김예건(18·즈베즈다)이 형들과 함께 많은 우승을 경험해보고 싶다는 포부를 밝혔습니다.

김예건은 멕시코와의 친선경기를 앞두고 오늘 오후 충남 천안 코리아풋볼파크에서 팀 훈련을 하기 전 멕시코와 친선전에 임하는 각오를 밝혔습니다.

대표팀은 내일 오후 7시 천안종합운동장에서 멕시코와 친선경기 2차전을 벌입니다.

김예건은 먼저 "팀의 막내로서 형들 많이 도와서 경기에서 많이 이길 수 있게 하겠다"고 다짐했습니다.

김예건은 이번 대표팀에서 주를 이르는 2005년생들보다 세 살 어린, 유일한 2008년생입니다.

이에 대해 김예건은 "경기장 들어가면 나이 상관없이 다 똑같은 선수"라고 했습니다.

대표팀 주장인 2005년생 함선우(화성FC)가 '애기'라고 부른다고도 소개한 김예건은 나이는 어리지만 이미 성장 가능성은 유럽에서도 알아봤습니다.

전북 현대 유소년팀 영생고에 재학 중이던 김예건은 올 시즌 K리그1 무대에 데뷔해 8경기에 출전했고, 7월 11일 울산 HD를 상대로 만 17세 11개월 4일의 나이로 데뷔골까지 맛봤습니다.

이후 지난 8월 전북을 떠나 세르비아 프로축구 강호 츠르베나 즈베즈다에 입단했습니다.

계약기간은 5년입니다.

김예건은 즈베즈다 입단 후 정규리그 6경기를 포함한 공식전 8경기를 뛰며 1도움을 기록 중입니다.

지난 1일(한국시간) 열린 FK 마치바 샤바츠와의 2026-2027 세르비아 정규리그 14라운드 원정 경기에서 4-2 승리를 이끄는 결승 골을 도와 유럽 진출 후 첫 공격포인트를 기록했습니다.

김예건은 김은중호에도 이미 발탁돼 지난달 호주 원정 2차전(2-2 무)에서 추가 골을 터트리기도 했습니다.

김예건에 대해 김은중 U-21 대표팀 감독은 "세 살 '월반'을 할 정도로 실력을 갖췄고, 우리 팀에서도 주전 경쟁을 충분히 할 수 있는 중요한 선수"라고 밝혔습니다.

김 감독은 오히려 대표팀 차출이 어려워질까 봐 불안해합니다.

김예건은 이에 대해 "일단 저는 대표팀에서 뛰고 싶은 마음이 항상 크다. 불러만 주신다면 엄청난 영광"이라고 했습니다.

김예건은 2019년 폴란드에서 열린 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서 두 살 많은 형들과 준우승을 이끄는 등 빼어난 재능으로 연령대별 대표팀에서 월반이 다반사였던 이강인(아틀레티코 마드리드)을 이을 유망주로 평가받습니다.

이에 대해 김예건은 "그런 평가를 받는다는 것에 기분이 엄청 좋다"면서 "그런 꿈을 항상 꿔왔다"고 말했습니다.

김예건은 가장 큰 목표가 우승이라고 했습니다.

구체적으로 우승하고 싶은 대회가 LA 올림픽인지, 올림픽 예선을 겸한 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵인지를 묻자 그는 "모든 대회에서 다 우승하고 싶다"고 답했습니다.

(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)
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