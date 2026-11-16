[날씨/XR] 내일까지는 포근…점차 추워져 '수능 한파'

11월 중순답지 않게 날이 온화했습니다.



오늘(16일) 우리나라는 중국 북동 지방에 위치한 고기압 가장자리에 들어서 구름이 많았는데요.



고기압은 시계 방향을 따라 회전을 하죠.



때문에 동풍으로 인한 비가 현재 동해안 지방에 내리고 있고, 동풍이 태백산맥을 넘으면서 서쪽 지역은 고온 건조한 공기가 유입돼 기온이 크게 올랐습니다.



내일은 고기압이 점차 우리나라와 멀어지면서 비는 아침에는 그치겠고요.



다만 또 다른 비구름대가 서쪽에서부터 다가오면서 늦은 오후부터 밤사이 전국에 비가 내리겠습니다.



비의 양은 중부 지방에 5~10mm, 남부 지방에는 5mm 안팎이 예상됩니다.



이 비는 모레 새벽에는 대부분 그치겠고요, 비가 그치고 나면 곧장 날이 추워지겠습니다.



찬 공기가 내려오면서 수요일부터는 기온이 뚝 떨어지겠고 수능 날인 목요일에는 서울의 아침 기온이 영하권으로 떨어지겠습니다.



내일까지는 큰 추위 없겠습니다.



서울의 아침 기온 10도 등으로 평년보다 또 오늘보다도 조금 더 높겠습니다.



낮에는 비구름이 몰려오면서 오늘보다는 기온이 낮겠지만 여전히 평년보다는 높은 수준을 이어가겠습니다.



다만 모레부터는 날이 급격히 추워져서 추위 대비해 주셔야겠고요, 또 눈비 예보도 자주 나와 있습니다.



수요일에는 또 한 차례 오후에 전국에 비나 눈이 오겠고, 목요일부터는 충청과 호남 지역을 중심으로 비나 눈이 길게 이어질 전망입니다.



(남유진 기상예보사)