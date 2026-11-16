첫 우승 또 불발…준우승만 10번째

LPGA 투어에서 '준우승 징크스'에 시달리고 있는 최혜진 선수가 또 우승을 놓쳤습니다.



안타깝게도 우승 없이 준우승만 10번째인데 1981년에 집계가 시작된 뒤 이런 경우는 처음입니다.



최혜진은 마지막 라운드에서 12번 홀까지 버디만 4개를 잡아 두 타 차 선두를 달렸는데, 또 뒷심 부족에 발목을 잡혔습니다.



13번 홀에서 스리 퍼트 보기를 범했고, 파3, 15번 홀에서는 티샷이 그린에 맞고 크게 튀어 넘어가면서 또 보기를 적어내 미국의 덩컨에게 공동 선두를 허용했습니다.



기세가 꺾인 최혜진은 이후 두 홀 연속 버디를 잡은 덩컨에 밀려 결국 2위로 마쳤습니다.



통산 10번째이자 올해만 4번째 준우승인데, LPGA 투어에서 '우승 없이 준우승 10번'은 집계가 시작된 이후 45년 만에 처음 나온 기록입니다.



[최혜진 : 그냥 좀 많이 또 아쉬웠던 것 같아요. 흐름이 좋았는데 좀 후반이 많이 아쉬운 하루인 것 같아요.]