뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

첫 우승 또 불발…준우승만 10번째

서대원 기자
작성 2026.11.16 20:56 조회수
PIP 닫기
LPGA 투어에서 '준우승 징크스'에 시달리고 있는 최혜진 선수가 또 우승을 놓쳤습니다.

안타깝게도 우승 없이 준우승만 10번째인데 1981년에 집계가 시작된 뒤 이런 경우는 처음입니다.

최혜진은 마지막 라운드에서 12번 홀까지 버디만 4개를 잡아 두 타 차 선두를 달렸는데, 또 뒷심 부족에 발목을 잡혔습니다.

13번 홀에서 스리 퍼트 보기를 범했고, 파3, 15번 홀에서는 티샷이 그린에 맞고 크게 튀어 넘어가면서 또 보기를 적어내 미국의 덩컨에게 공동 선두를 허용했습니다.

기세가 꺾인 최혜진은 이후 두 홀 연속 버디를 잡은 덩컨에 밀려 결국 2위로 마쳤습니다.

통산 10번째이자 올해만 4번째 준우승인데, LPGA 투어에서 '우승 없이 준우승 10번'은 집계가 시작된 이후 45년 만에 처음 나온 기록입니다.

[최혜진 : 그냥 좀 많이 또 아쉬웠던 것 같아요. 흐름이 좋았는데 좀 후반이 많이 아쉬운 하루인 것 같아요.]
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지