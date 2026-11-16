11년 만에 돌아온 '외계인'…46살에 현역 복귀

한 시대를 풍미하며 '외계인'이란 별명을 얻었던 브라질의 대스타, 호나우지뉴가 46살에 현역으로 전격 복귀했습니다.



무려 11년 만의 공식전입니다.



2002년 한일월드컵 우승 주역이자 2005년 발롱도르 수상자인 호나우지뉴가, 이탈리아 3부 라벤나의 리그 경기에 등번호 10번 유니폼을 입고 등장합니다.



친구인 라벤나 구단주를 돕기 위해 구단 지분을 일부 인수 한 데 이어 11년 만에 현역 선수로 복귀전을 치른 겁니다.



팬들이 몰리면서 경기장엔 임시 관중석까지 설치됐습니다.



46살의 호나우지뉴는 전성기만큼 화려하지는 않았지만, 킥은 여전히 날카로웠습니다.



전반 36분 선제골에 발판을 놓았고, 아들뻘의 동료들과 함께 골 세리머니도 했습니다.



전반을 마친 뒤 팬들의 기립박수 속에 복귀전을 마무리한 호나우지뉴는 언제든 또 뛰겠다며 의욕을 불태웠습니다.



[호나우지뉴/라벤나 미드필더 : 구단주가 부르면 저는 돌아올 거예요. 제가 필요할 때면 언제든 불러 주세요. 저는 여기 있을 거예요!]



(영상편집 : 김종태, 디자인 : 변다영, 화면출처 : 유튜브 'sky sports')