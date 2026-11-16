잉글랜드가 멈춰 세운 '무적함대'의 무패 행진

<앵커>



유럽 네이션스리그에서 잉글랜드가 월드컵 챔피언인 스페인의 무패 행진을 43경기에서 멈춰 세우며 조 1위로 8강에 올랐습니다.



하성룡 기잡니다.



<기자>



2010년 월드컵 우승 멤버들이 2026년 북중미월드컵 우승 주역이자 주장인 시몬에게 우승 트로피를 전달합니다.



스페인 대표팀이 올해 마지막 A매치 홈 경기에서 가진 '월드컵 우승 기념식'을 지켜보던 잉글랜드는 경기가 시작되자 화끈하게 스페인을 몰아쳤습니다.



전반 45분 해리 케인이 페널티킥으로 네이션스리그 6경기 연속 골을 터뜨렸고, 후반 8분 아스날 듀오 라이스와 콘사가 추가 골을 합작한 데 이어 4분 뒤 화이트가 한 골을 더해 3대 0으로 앞서갔습니다.



대승을 눈앞에 둔 잉글랜드는 후반 20분 앤더슨이 야말의 돌파를 막다 퇴장당해 오야르사발에게 페널티킥 만회골을 내주고, 후반 30분 윌리엄스에게 추가 골까지 허용했지만 트래퍼드 골키퍼의 눈부신 선방으로 3대 2 승리를 지켰습니다.



2024년 3월 이후 이어진 스페인의 43경기 무패행진에 제동을 건 잉글랜드는 스페인에 골 득실에 앞서 3조 1위로 8강에 올랐습니다.



[해리 케인/잉글랜드 축구대표팀 주장 : 오늘 우리가 도달할 수 있는 최고 수준의 경기력을 보여줬습니다. 세계 최고의 팀을 상대로 원정에서 정말 대단한 경기를 했습니다.]



프랑스는 튀르키예를 꺾고 1조 1위로 8강에 올랐고, 사흘 전 프랑스를 꺾고 조 1위에 올랐던 이탈리아는 벨기에에 4대 1로 져 조 3위로 탈락했습니다.



(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 한흥수)