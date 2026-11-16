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손흥민을 살려라! 모레노의 마지막 대책은?

이정찬 기자
작성 2026.11.16 20:53 조회수
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<앵커>

축구대표팀이 내일(17일) 카타르와의 평가전으로 다사다난했던 2026년 일정을 마무리합니다. 사우디와의 경기에서 부진했던 주장 손흥민을 어떻게 활용해 선수와 팀을 함께 살릴지 모레노 임시 감독의 구상에 관심이 쏠리고 있습니다.

카타르에서 이정찬 기자입니다.

<기자>

모레노 감독 체제에서 팀 내 가장 많은 3골을 터트리며 역대 한국 선수 최다 골 신기록을 세운 손흥민은 지난 사우디전에서는 골 감각을 이어가지 못했습니다.

오현규와 함께 최전방에서 공격을 이끌었지만, 두 차례 결정적 슈팅이 골문을 외면하면서 경기력 저하 논란에 휩싸였습니다.

[손흥민/축구대표팀 주장 : 냉정하게 항상 제 자신을 많이 돌아보는 것 같아요. (선수들에게) 많이 미안하고, 또 많이 아쉬웠던 것 같습니다.]

모레노 감독은 "손흥민이 주장으로서 여전히 중요한 역할을 맡고 있다"고 신뢰를 보내면서도, 변화도 모색하고 있습니다.

지난달 우즈베키스탄전에 손흥민과 투톱을 이뤄 나란히 골 맛을 본 오세훈 등 다른 유형의 공격수들과 다양한 최전방 조합이 가능한 만큼, 카타르전에서는 공격력을 끌어올릴 전술 변화가 예상됩니다.

[오세훈/축구대표팀 공격수 : 투톱일수록 더욱더 두 명이서 가까워야 상대도 보이면서 우리 팀 선수들도 보이기 때문에 그런 게 제일 중요하다고 생각합니다.]

34살 손흥민의 체력도 변수입니다.

사우디전에 풀타임을 소화한 손흥민은 유쾌한 표정으로 훈련에 임하면서도 김민재, 황인범 등과 따로 회복에 집중하는 모습을 보였습니다.

대표팀의 계속되는 부진과 팀 내 갈등으로 싸늘하게 식은 팬들의 마음을 돌리기 위해서라도 손흥민의 부활은 절실합니다.

변화는 불가피합니다.

평가전 한 경기지만 이겨야 할 이유는 많습니다.

(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 한흥수)
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