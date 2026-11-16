여기선 버리고 저기선 사고…이산화탄소의 역설

<앵커>



냉동식품 배송이나 아이스크림 가게에서 주로 쓰이는 드라이아이스는 특히 여름철마다 품귀 현상을 빚습니다. 이 때문에 드라이아이스 원료인 이산화탄소를 중국에서 대량 수입해 오고 있는데요.



국내 공급을 늘릴 방법은 없는지, 장선이 기자가 취재했습니다.



<기자>



충남 천안의 한 드라이아이스 공장.



쌀알만 한 드라이아이스 알갱이가 기계에서 줄지어 나옵니다.



[김태윤/드라이아이스 제조업체 대표 : 이번에 보통 여름 성수기 시즌에 물량보다 한 30% 정도 수급이 안 돼서 공급하는 데 상당히 애로 사항이 많았습니다.]



드라이아이스는 대부분 석유화학 공장에서 배출한 이산화탄소로 만드는데, 올해는 중동 전쟁 여파로 국내 공장 가동률이 줄며 공급에 애를 먹었습니다.



부족한 이산화탄소를 중국에서 수입하다 보니 지난해 190톤이던 수입량이 올해는 1만 4천 톤까지 늘었습니다.



경기 평택의 한 공장.



옆 수소 공장 굴뚝을 통해 배출되는 고순도 이산화탄소를 배관으로 끌어옵니다.



굴뚝으로 버려지던 이산화탄소가 이 시설을 거치면 액체가 됩니다.



이 액화된 이산화탄소가 드라이아이스로 만들어집니다.



[정준교/이산화탄소 포집업체 사장 : 저희 같은 경우는 원유랑 관계없는 천연가스를 가지고 수소를 만드는 과정이기 때문에 다른 업체들보다는 상품을 만드는 여력이 좀 있었고요.]



전국에 신고된 이 같은 이산화탄소 포집시설은 모두 6곳.



석유화학 공장에 의존하지 않고도 이산화탄소를 확보할 수 있지만 판매처가 제한적이고 포집 비용도 높아 사업 확대는 더딥니다.



[윤여일/한국에너지기술연구원 책임연구원 : 이미 정부에서는 CO2 포집 시장에 (기업 참여를) 유도하고 있는데, 그 지원의 규모를 더 크게 확대했으면 좋겠다는 생각입니다.]



전문가들은 포집한 이산화탄소를 산업용 원료로 판매하는 것은 물론, 일부는 지하에 저장해 탄소감축 실적으로 인정받는 등 사업성을 높일 유인책도 대안으로 제시하고 있습니다.



해외에서 들여오는 이산화탄소를 줄이려면, 국내에서 버려지는 이산화탄소를 돈이 되는 자원으로 만드는 게 핵심 과제입니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 변다영)