8천억 불법 도박…일등석 타고 월드컵 직관

<앵커>



동남아를 돌며 4년 동안 8천억 원 규모의 불법 도박 사이트를 운영한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 제주 출신 선후배 사이인 이들은 범죄 수익으로 월드컵을 직관하는 등 호화 생활을 해온 것으로 드러났습니다.



JIBS 정용기 기자입니다.



<기자>



경찰이 한 남성 상대로 체포영장을 집행합니다.



[체포영장에 의해 체포하겠습니다.]



해외 불법 도박사이트에서 회원 모집을 맡은 조직원입니다.



이 남성이 속한 조직에서 운영한 도박사이트만 13개.



회원이 현금이나 가상자산을 송금하면 사이버머니를 충전해 주는 방식으로, 지난 2022년부터 최근까지 약 4년간 오간 판돈만 8천억 원에 달합니다.



제주에서 적발된 도박 사건 가운데 역대 최대 규모로 파악됩니다.



20대 남성 총책 2명은 국내, 해외 팀장급 조직원을 두고, 자금 세탁과 대포통장 모집, 회원 유치를 맡기는 등 조직적으로 범행을 이어갔습니다.



이들은 캄보디아 범죄 단지 단속이 강화되자 라오스로 거점을 옮겨 수사망을 피하기도 했습니다.



경찰은 조직원 47명을 검거했는데, 모두 제주 출신으로 지역과 중고등학교 선후배 관계로 얽혀 있었습니다.



막대한 범죄 수익으로 항공기 1등석을 이용해 북중미월드컵을 직관하는 등 호화 생활을 누렸습니다.



[강경돈/제주경찰청 강력범죄수사대장 : 현금하고 귀금속으로 16억 원 상당을 특정했고 16억 상당에 대해서는 일단 몰수 보전 조치를 신청했습니다. 범죄수익금으로 50억 원을 추가적으로 특정을 해서 (추징 보전 조치했습니다).]



경찰은 조직원 47명 가운데 총책 등 20명을 구속하고 잠적한 피의자 5명에 대한 추적 수사를 확대하고 있습니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS, 화면제공 : 제주경찰청)



JIBS 정용기