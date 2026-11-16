"내년 2월 문무대왕함 출항"…초계기 먼저 파견

<앵커>



청해부대의 작전 범위를 호르무즈 해협 부근까지 확대하는 파견 연장안이 국회에 제출됐습니다. 이란의 반발 속에, 우리 군이 언제, 또 어떤 전력을 투입할지가 관심인데요.



자세한 내용, 김태훈 국방전문기자가 전하겠습니다.



<기자>



청해부대 파견 연장안이 국회를 통과하면 청해부대 50진이 내년 2월 해군 부산 기지에서 출항하게 됩니다.



국방부 핵심 관계자는 "청해부대 50진의 주력은 문무대왕함"이 될 거라고 SBS에 밝혔습니다.



"문무대왕함은 지난해 3월부터 6개월 동안 청해부대 주력으로 활동한 바 있어 많은 승조원들이 소말리아와 오만 해역에 익숙하다"고 이 관계자는 설명했습니다.



문무대왕함은 지난 7월 미국 독립 250주년 관함식에 참가했던 이력도 있습니다.



포세이돈 해상초계기는 문무대왕함보다 일찍 파견될 전망입니다.



연장안 발효 시점이 '국회 통과 시부터'이기 때문에 연장안이 국회에서 통과되면 우선 포세이돈부터 보낸다는 방침입니다.



포세이돈은 지난 2024년 도입된 신규 전력으로, 지난 7월 하와이 림팩에서 외국 초계 전력과 연합훈련을 실시했습니다.



포세이돈은 지부티의 미군 기지를 지상기지로 삼을 걸로 알려졌습니다.



이에 따라 지부티가 강화된 청해부대의 전초기지 역할도 할 걸로 보이는데 청해부대의 실제 작전 투입은 이란 전쟁 종전 이후라고 국방부는 강조합니다.



[정빛나/국방부 대변인 (지난 12일) : 전쟁이나 전투에 관여하지 않는다는 확고한 원칙에 따라서 청해부대가 우리 국민과 선박 보호 임무에 집중할 수 있도록 추진해 나가겠다, 이렇게 말씀을 드리겠습니다.]



폭발물 처리반 EOD, 무인 수상정과 잠수정, 무인기 등 기뢰 제거 즉 소해 전력은 파견에 앞서 숙달 훈련을 받을 예정입니다.



무인 수상정과 잠수정을 능숙하게 다룰 수 있을 정도로 해군 EOD의 능력을 끌어올린 다음, 별도의 수송 수단 또는 문무대왕함 편으로 EOD와 무인 장비들을 보낼 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 남일, 디자인 : 박태영)