다시 모였지만…민주당 지도부 또 '충돌'

<앵커>



민주당 지도부 회의에 집단 불참했던 최민희 의원 등 친청계 최고위원들이 회의에 복귀했습니다. 한자리에 모이긴 했습니다만 갈등은 여전했는데요. 계파 간 신경전이 이어졌고, 서로를 향한 가시 돋친 발언들이 쏟아졌습니다.



전연남 기자가 현장을 취재했습니다.



<기자>



민주당 김민석 대표의 감찰 지시에 반발해 직전 최고위원회의에 불참했던 최민희 의원.



굳은 표정으로 자리에 앉습니다.



김 대표 옆자리, 하지만 서로 눈길조차 주지 않습니다.



최 의원, 일단 사과로 시작했습니다.



[최민희/민주당 의원 : 다시 한번 깊이 사과드립니다. 제 책임을 묻는 절차에도 성실하게 임하겠습니다.]



하지만 결론은 이거였습니다.



[최민희/민주당 의원 : 반분신(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합에 대해서도 진상규명, 책임, 재발 방지 대책 마련으로 확실히 마무리하고….]



곧바로 친이재명계 최고위원들의 쓴소리가 이어졌고,



[박선원/민주당 의원 : 돌이켜 봐야 합니다. 지금 우리는 무엇을 위해 일하고 싸우고 있는지.]



[서미화/민주당 의원 : 기억 착오, 헷갈렸다는 변명만으로는 납득되기가 어렵습니다.]



싸늘한 분위기 속에 다른 친정청래계 최고위원들까지 가세하며 회의장은 살얼음판이 됐습니다.



[이성윤/민주당 의원 : 반분신 의혹 제기는 당대표 스스로 인정한 대로 증거가 없고, 성공한 정치공작이자 해당 행위 아닙니까?]



[한민수/민주당 의원 : 정말로 지금 당대표님께서 통합을 위해 그렇게 애를 쓰셨습니까?]



시종일관 굳은 표정으로 정면을 응시한 채 최고위원들의 발언을 다 들은 김 대표는 마지막으로 발언했습니다.



[김민석/민주당 당대표 : 모든 절차는 당헌당규의 절차에 따라 엄정하고 독립적으로 이루어질 것입니다. 이 과정과 결과에 대해서 당의 모든 성원들이 존중해 주시기를 부탁드립니다.]



최 의원의 징계 결과는 이르면 이번 주 나올 예정인데, 징계 수위에 따라 충돌은 더 커질 수 있습니다.



이 사안에 아직 침묵 중인 정청래 전 대표까지 참전할 경우 전면전을 피할 수 없을 걸로 보입니다.



최 의원은 오늘도 정 전 대표와 긴밀하게 소통하며 대응 방안을 논의 중인 걸로 알려졌습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희)