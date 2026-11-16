중국은 AI 안경 쓰면 '삐'…문제 풀이 AI도 차단

<앵커>



중국에선 인공지능을 동원한 부정행위를 막기 위해 우리보다 앞서 다양한 방법들을 동원하고 있습니다. 시험장엔 보안검색대와 금속탐지기가 등장했고, 시험을 치르는 동안 AI의 문제풀이를 아예 차단하고 있습니다.



베이징에서 최고운 특파원입니다.



<기자>



올해 6월, 1천290만 명이 응시한 중국 대학 입학시험 '가오카오' 주의사항입니다.



정보 송수신이 가능한 통신 기기는 물론 녹음·재생 기기까지 반입을 엄격히 금지한다고 나와 있습니다.



경고는 말로만 끝나지 않습니다.



일단, 보안 검사를 여러 번 합니다.



[올해 가오카오 응시한 대학생 : 먼저 금속 물체를 감지하는 지능형 보안 검색대를 통과해야 하고요. 다시 교실 입구에서 감독관이 휴대용 금속 탐지기로 수험생의 몸 전체를 검사합니다.]



[광저우 바이윈 중학 최고책임자 : '삐' 소리가 나서 금지 물품이 감지되면 수험생은 안경을 벗고 추가 확인을 받아야 합니다. AI 기능이 없는 일반 안경이라면, 문제없이 입실할 수 있습니다.]



고사실 안에서는 감독관의 감시에 더해 AI가 교실마다 설치된 CCTV 영상을 실시간으로 분석합니다.



수험생이 고개를 반복해서 돌리거나 책상 아래로 손을 숨기고, 시작 신호 전에 문제를 풀거나 종료 후에도 계속 답안을 작성하는 등 이상 행동을 하면 AI가 중앙 통제실 감독관에게 알립니다.



[올해 가오카오 응시한 대학생 : 360도 모든 방향을 빈틈없이 비추는 감시 카메라가 있어요. 제가 알기로는 시험 규정을 위반하고 큰 위험을 감수하는 경우가 극히 드뭅니다.]



가오카오가 치러지는 동안 주요 AI 서비스를 일시적으로 제한하는 조치도 도입했습니다.



알리바바의 큐원, 딥시크 등이 시험 문제를 사진으로 찍으면 풀어주는 이미지 인식 기능을 중단하는 겁니다.



중국에서는 자국 AI만 쓸 수 있기 때문에 통제가 쉬운 측면도 있지만, 국가시험의 공정성을 지키기 위해 기술을 총동원하고 있다는 점은 눈여겨볼 대목입니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 한송연)