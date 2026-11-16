고득점자 줄줄이 '불똥' …오해 피하려 "안경 바꿔요"

<앵커>



한 문제 차이로 합격과 불합격 갈리는 잔인한 시험에서 AI를 이용한 부정행위가 잇따라 드러나면서 시험의 공정성에 대한 의심과 불신이 커지고 있습니다. 특히 수능을 앞둔 수험생들도 인정할 수 있는 실효성있는 대책이 마련돼야한단 목소리가 나오고 있습니다.



김규리 기자입니다.



<기자>



법학적성시험 리트에서 사상 처음으로 만점을 받은 이진우 씨.



방송에 출연해 공부 비법을 소개하기도 했지만, 답안지도 아닌 시험지에 정답을 밀려 썼던 흔적이 공개되면서 온라인에서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 제기됐습니다.



이 씨는 오는 19일 수능 국어 영역 문제를 생중계로 풀어 실력을 증명하겠다고 밝혔지만, 여전히 반신반의하는 반응이 많습니다.



이 씨뿐만이 아닙니다.



세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 자백 이후 의심의 눈초리는 다른 시험 고득점자들에게까지 번지고 있습니다.



불신이 확산되는 상황에 정부는 국가자격시험 전수조사에 나서겠다고 밝혔지만, 감독관도 부정행위를 잡아내지 못했고 고사장마다 CCTV가 설치된 것도 아니라 실효성에 의문이 제기됩니다.



수능은 당장 사흘 앞으로 다가왔습니다.



수능 시험을 앞둔 수험생들이 모여있는 서울 대치동의 학원가입니다.



잇단 AI 부정행위 논란에 수험생들 사이에서도 우려의 목소리가 나오고 있습니다.



[이지수/수능 수험생 : AI 안경이나 초소형 (카메라) 하나로 제 노력이 물거품 되는 것 같다는 기분이 들죠. 수능을 이대로 치러도 되나라는 생각이 들어요.]



괜한 오해를 피하기 위해 평소 쓰던 안경까지 바꾸려는 수험생도 있습니다.



[안경원 직원 : 2주 전부터 하루에 한두 명씩. 수험생인데 AI 스마트 안경 때문에 투명 안경이나 메탈 안경으로 바꾸고 싶다.]



부정행위는 적발하기 어렵고, 억울한 의심을 받아도 결백을 입증하기 쉽지 않은 상황.



시험의 공정성과 신뢰를 지킬 대책 마련이 시급하단 지적입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김호진, VJ : 이준영, 디자인 : 변다영)