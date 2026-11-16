'빚 6천만 원' 때문에 '청소년' 이용했나?…모레 영장심사

<앵커>



서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 50대 남성의 전처가, 수천만 원대 빚을 지고 있었던 것으로 파악됐습니다. 경찰은 이 여성이 빚을 갚기 위해 피해자를 범죄에 이용했는지, 또 살인 사건과의 연관성은 없는지 들여다보고 있습니다.



박세원 기자의 보도입니다.



<기자>



10대 살해 피의자의 전처인 A 씨는 지난 2023년 헬스장을 운영하다 월세를 체납해 지난해 소송을 당했습니다.



지난 6월 법원이 A 씨에게 임대료 등 약 6천만 원을 지급하라고 판결했는데, 이 선고 직후 A 씨가 살해 피해자 B 양에게 가출을 부추기기 시작한 정황이 드러났습니다.



유족은 A 씨가 올해 초부터 딸에게 접근했고 피의자 아들과의 결혼 자금 등을 핑계로 범죄에 이용했다고 주장합니다.



유족이 공개한 A 씨와 딸이 나눈 메신저 대화 내용을 보면, A 씨는 피의자 아들과의 혼인 신고에 2천900만 원이 든다고 설명합니다.



경찰은 A 씨가 월세도 못 낼 정도로 상황이 어려워지자, B 양에게 절도와 성매매를 시킨 게 아닌지 의심하고 있습니다.



관련 혐의로 청구된 A 씨의 구속영장실질심사는 모레(18일) 열립니다.



B 양은 어른들 보호를 제대로 받지 못하고 숨졌지만 사전 '위기 징후'는 제대로 파악도 되지 못했습니다.



지난해 아동 학대 신고로 구청 상담을 한 뒤 B 양이 향했던 쉼터에서도 B 양의 성 착취 피해 사실을 전혀 인지하지 못했습니다.



지자체와 경찰, 쉼터 간 정보가 제대로 공유되지 않았던 겁니다.



[이현숙/아동성권리옹호기관 '탁틴내일' 상임대표 : 아이의 상황이나 이런 부분들에 대해서 좀 공유가 돼야 되지 않을까. 만약에 (쉼터에서) 알았다면 그 여성을 만나러 가는 건 못 하게 했을 것 같아요.]



현재 피해자처럼 학교 밖 청소년의 10.3%는 절도나 성매매 등 범죄를 강요받는 걸로 나타났는데, 이런 청소년들을 노린 이른바 '헬퍼'들이 숙식을 제공해 주겠다며 이들을 범죄에 이용한다는 지적이 끊이지 않고 있습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 황세연)