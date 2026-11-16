'12.3 비상계엄은 내란' 첫 확정판결 나오나…윤석열 재판은?

<앵커>



한덕수 전 총리의 상고심 선고가 주목받는 이유는 또 있습니다. 12·3 비상계엄과 관련해 대법원이 내리는 첫 판단이기 때문인데요. 만약 대법원이 유죄 판결을 확정한다면, 12.3 비상계엄은 내란이라는, 사법적 결론이 처음으로 확정되게 되는 겁니다.



이어서 신용일 기자의 보도입니다.



<기자>



오는 19일 선고되는 한덕수 전 총리에 대한 대법원판결은 12·3 비상계엄의 사법적 성격과 관련해 중요한 의미를 갖습니다.



윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄은 정당한 권한 행사라는 주장을 반복하고 있는 가운데,



[윤석열/전 대통령(11월 5일, 항소심 결심 공판) : (저는 이런 상황이) 국가 위기이고 국가비상사태라고 판단했습니다. 저는 헌법의 틀 안에서 비상계엄을 선포하는 것을 떠올렸습니다.]



대법원이 내란 유죄 판결을 확정한다면, '12·3 비상계엄은 내란'이라는 사법적 결론이 확정되는 것이기 때문입니다.



내년 1월 2심 선고가 예정돼 있는 윤 전 대통령의 내란 우두머리 사건에서 무죄가 선고될 가능성이 사실상 사라지는 셈이기도 합니다.



내란죄 성립 시점 등에 대한 대법원의 쟁점 판단도 누구에게까지 내란죄 책임을 물을 수 있을지에 대한 기준이 될 걸로 보입니다.



앞서 특검은 위헌·위법한 비상계엄 선포 그 자체로 내란죄가 성립한다고 주장했지만, 윤 전 대통령 사건 1심 재판부는 국회 등에 군·경을 투입한 시점부터 내란죄가 성립한다는 취지로 판단한 바 있습니다.



[지귀연/서울중앙지법 형사25부 재판장 (지난 2월 19일) : 비상 계엄을 하더라도 국회의 권한을 침해하거나 행정 사법의 본질적인 기능을 침해할 수 없는데, 이를 목적으로 해서 비상계엄을 선포하는 것이라면. 내란죄가 성립할 수 있다는 것이 이 법원의 판단입니다.]



또 한 전 총리에게 1심은 징역 23년, 2심은 징역 15년이 선고하는 등 내란 관련자들의 1·2심 형량 차이가 큰 상황이라, 대법원이 이번에 2심 형량을 확정할지 여부도 다른 내란 재판에 영향을 미칠 걸로 보입니다.



만약 대법원이 한 전 총리에 대한 원심판결을 파기한다면, 파기환송심이 진행되는데, 그 경우에도 파기환송심에서 다시 구속기간을 갱신할 수 있는 만큼 한 전 총리가 반드시 석방되는 건 아닙니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 최진회)