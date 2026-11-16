쫓겨나자마자 "상황실 꾸리고 복귀 시도"

<앵커>



엔비디아 최고경영자 자리에서 물러난 젠슨 황이 불과 며칠 만에, 복귀를 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다. 일론 머스크를 비롯한 테크업계 거물들을 등에 업고 전시 상황실까지 꾸린 것으로 전해졌는데, 정치권 반응은 싸늘합니다.



김영아 기자입니다.



<기자>



미국 안보 위협으로 번진 불륜 스캔들로 사실상 퇴출당한 젠슨 황이 엔비디아 CEO 복귀를 시도하고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스가 보도했습니다.



실리콘밸리 임원들로 구성된 이른바 '전시 상황실'까지 꾸려 엔비디아 이사회와 백악관을 설득할 로비전을 준비하고 있다는 겁니다.



17만 명을 넘긴 온라인 복귀 청원과 일론 머스크 등 테크업계 거물들의 지원을 등에 업고 뒤집기에 나서려는 것으로 풀이됩니다.



하지만 스콧 베선트 미 재무장관은 엔비디아의 새 CEO는 외부에서 찾아야 한다고 못 박았습니다.



[스콧 베선트/미 재무장관 : 외부에서 새로운 인물을 영입해야 합니다. 내부에서 벌어진 일들을 고려하면 그들에겐 대대적인 쇄신이 필요합니다.]



베선트 장관은 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황과 연계된 회사 메가스피드 관련 의혹에 대해서도 책임을 묻겠다는 뜻을 분명히 했습니다.



엔비디아에 메가스피드가 최첨단 칩과 장비를 중국으로 우회 반출했다는 의혹을 알면서 묵인한 건 아닌지 열흘 안에 답변을 내놓으라고 통첩했습니다.



베선트 장관은 또 메가스피드 제재에 대한 "최종 결정권은 상무부에 있었다"며 하워드 러트닉 상무장관 책임론도 거듭 제기했습니다.



이 와중에 러트닉이 설립하고 아들이 운영 중인 금융회사가 중국에 AI 반도체 기술을 공급하는 동남아 데이터센터 기업들과 밀접한 관계를 맺고 있다는 보도까지 나오면서, 공화당과 트럼프 핵심 지지층인 마가 진영에서까지 러트닉 사퇴 요구가 분출하고 있습니다.



하지만 트럼프 대통령은 이번 주 아시아 순방 명단에 러트닉 장관을 포함시켰습니다.



(영상편집 : 최진화, 디자인 : 한송연)