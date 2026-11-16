초소형 카메라에 '삐삐' 울리지만…"만능 해결책 아냐"

<앵커>



그런데 이런 장치들은 현장에서 적발하면 되는 것 아니냐, 도대체 왜 못 잡는 건지 궁금해하실 텐데요. 대안으로 이야기가 가장 많이 나오는 게 전파탐지기입니다.



도입하면 실제 효과가 있을지, 최승훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



취재진이 구입한 전파탐지기입니다.



책장 안에 손톱만 한 초소형 카메라를 숨긴 뒤 갖다 대자 경보음이 울립니다.



카메라에서 나오는 전파를 탐지한 겁니다.



그런데 주변 스피커나 모니터에도 똑같이 반응합니다.



전자기기에서 떨어져도 계속 소리가 나기도 합니다.



이렇게 시중에서 파는 전파 탐지기는 생활 속 모든 전파에 반응하기 때문에 이런 초소형 카메라나 AI 안경만 적발하기는 어렵습니다.



탐지기 판매업자는 차라리 금속 탐지기를 권합니다.



[전파탐지기 판매업자 : 진짜 이런 걸(부정행위를) 잡는다고 생각하면 금속탐지기가 더 빨라요. '띠띠띠' 하는 거, 우리 공항에 가면….]



지난 2005년 교육부도 전파탐지기 4종을 시험했지만 교실 밖에서 오는 전파를 구분하지 못해 도입을 포기했습니다.



정부가 개발 중인 전파탐지기는 이것보다 더 진화한 기술이라는 게 방송통신전파진흥원의 설명입니다.



블루투스 신호로 AI 안경 등 전자기기를 찾아내고, 와이파이 신호로는 시험문제를 촬영한 사진을 전송하는 걸 적발한다는 겁니다.



현재 기술로 시험장 어딘가에서 나오는 전파를 탐지하는 건 어렵지 않다는 게 전문가들의 설명입니다.



[김용대/KAIST 전기전자공학부 교수 : 블루투스 주파수, 와이파이 주파수, 이동통신. 특정 주파수의 신호가 있는지 확인을 하는 거예요.]



하지만 어떤 수험생으로부터 전파가 나오는지 정확히 골라내는 건 쉽지 않고, 잘못 탐지할 우려도 여전합니다.



[최병호/고려대 인공지능연구소 교수 : 기술을 더 중첩을 시켜야죠. CCTV라든가 2개 이상의 데이터를 얹혀서 확률을 높여야 되는 거죠.]



개발 중인 전파탐지기 또한 만능이 아닌 만큼, 수험생의 이상 행동을 인공지능이 분석해서 적발하는 기술 등을 병행해야 한다고 전문가들은 조언합니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 최진회)