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AI 앱 연결해 5초면 '뚝딱'…'학생 세트' 뭐길래

박재현 기자
작성 2026.11.16 20:16 수정 2026.11.16 21:39 조회수
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<앵커>

AI를 이용한 시험 부정행위 기술은 갈수록 정교해지고 있습니다. 게다가 많이 어렵지도 않아 방법만 익히면 누구나 쉽게 할 수 있을 정도입니다. 옳지 않은 방법을 직접 해보고 전하는 것이라 저희도 고민을 많이 했습니다만, 심각성을 알리고 또 대책을 촉구하기 위해 부정행위가 어떻게 이뤄지는지 그 실태를 짚어봤습니다.

박재현 기자가 취재했습니다.

<기자>

해외 유명 온라인 쇼핑몰에 올라온, 이른바 '학생 세트' 카메라 상품.

초소형 카메라, 이어폰과 전용 앱이 포함된 이 제품의 설명에는 "시험을 보는 등 남몰래 도움을 받아야 할 때 유용하다"고 써있습니다.

영상을 실시간 전송한 뒤 제3자로부터 정답을 받아볼 수 있는 방식입니다.

['초소형 카메라 세트' 판매자 유튜브 : 초소형 카메라를 와이파이나 휴대전화 핫스팟을 통해 연결할 수 있습니다.]

최근엔 제품 문의 사항에 AI와 연결해 바로 답변을 받을 수 있냐는 질문이 올라오기 시작했습니다.

실제로 가능할까.

최신 클로드 모델의 도움을 받아 사진에 찍힌 문제를 자동으로 풀어주는 앱을 제작해 봤습니다.

사진의 답을 알려주는 앱을 개발해달라는 지시에 개발이 시작되고,

[배여운 SBS 기자 - AI 앱 개발자 : (이게 끝이에요?) 사실 이게 다 끝입니다. 필요한 소스들을 만들고 개발이 진행이 되고 있는 거죠.]

불과 10분 만에 앱 개발이 완료됐습니다.

실제 문제 풀이는 어떨까.

손목에 숨겨 놓은 이 초소형 카메라와 AI를 이용해서 실제 시험 문제를 풀어보겠습니다.

올해 세무사 1차 시험 1교시 기출 문제 위에서 자연스럽게 손목을 움직이자, 문제가 실시간으로 휴대전화 화면으로 전송됩니다.

미리 개발해 놓은 AI 앱으로 시험지 한 면 전체, 세 문제를 푸는 데 걸린 시간은 단 5.3초, 모두 정답이었습니다.

[이재성/중앙대 AI학과 교수 : 문제를 풀어서 휴대용 장비로 전송해주는 소프트웨어를 하나 짜줘. 소프트웨어에 대해서 조금만 배운 사람들이라면 어렵지 않게 할 수 있습니다.]

실제 튀르키예 경찰은 지난 2024년 6월, 대학 진학 적성시험에서 셔츠 단추로 위장한 카메라 영상을 AI로 전송한 뒤 이어폰을 이용해 정답을 전송받은 응시자를 검거하기도 했습니다.

[튀르키예 경찰 (2024년, 부정응시 과정 시연) : 이 문제의 답은 뭐지?]

[AI (2024년, 부정응시 과정 시연) : 해당 국가의 평균 연령은 17세입니다.]

최근에는 이런 초소형 이어폰뿐 아니라 AI의 답변을 화면에 띄울 수 있도록 개조한 계산기까지 개발되는 등 수법이 정교해져 적발이 더 어려워지고 있습니다.

(영상취재 : 조창현·이상학, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 한송연, 화면제공 : 유튜브 COOLMANIAshop·ElectrJonic·튀르키예 경찰청)
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