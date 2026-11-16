[단독] "이어폰 아닌 모니터 썼다"…내일 소환조사

<앵커>



세무사 시험 수석 합격자의 부정행위에 대해 저희가 새롭게 취재한 내용으로 이어가겠습니다. 시험 당시 한 모 씨는 스마트 안경이나 이어폰이 아닌, 작은 모니터를 통해 답을 받아본 것으로 확인됐습니다. 경찰은 내일 한 씨를 불러, 자세한 범행 경위를 조사할 계획입니다.



여현교 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨는 어제(15일) AI를 이용한 부정행위를 시인하고 경찰에 자수했다고 밝혔습니다.



[한 모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 카메라로 시험 문제를 찍고 AI로 전송을 해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀습니다.]



범행 수법을 두고 여러 예상이 난무하는 가운데 온라인 상에선 한 씨가 AI가 푼 답안을 초소형 이어폰으로 확인한 거 아니냐는 추측도 나왔는데, SBS 취재 결과, 스마트폰과 연결된 모니터 화면을 활용해 답을 받아본 것으로 확인됐습니다.



한 씨는 경찰에 제출한 자수서에서 초소형 카메라로 시험 문제를 찍고, 스마트폰으로 생성형 AI를 통해 답을 받은 뒤, 이를 스마트폰 정도 크기 작은 모니터로 보내 답을 확인했다는 취지로 설명한 것으로 알려졌습니다.



다만 이 모니터가 어떤 종류인지는 아직 정확히 알려지지 않았습니다.



경찰은 어제 한 씨 측으로부터 제출받은 초소형 카메라와 노트북, 휴대전화 등 부정행위에 사용한 기기들에 대한 포렌식 작업을 벌이고 있습니다.



경찰은 내일 한 씨를 불러 정확한 부정행위 수법과 경위, 공범 여부 등을 조사할 계획입니다.



한 씨 측도 조금 전 입장문을 내고 합격으로 받은 회원증 등을 모두 세무사회에 반납했다며 경찰조사에 성실히 임하겠다고 밝혔습니다.



이와 별도로 경찰은 최근 AI 부정행위가 만연함에 따라 시험 부정행위 태스크포스를 구성하고 집중 단속을 벌이기로 했습니다.



SNS와 인터넷 게시판 모니터링을 강화하고 온라인 상에 올라온 부정행위 자백 글 게시자도 추적하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 소지혜)