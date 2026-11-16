'부랴부랴' 대책 쏟아지지만 "현실성 없다"…"작년에 갈 걸"

<앵커>



힘든 시간을 견디며 공부해온 수험생들은 이번 수능이 공정하게 치러질 수 있을까 불안한 마음이지만, 교육부가 내놓은 대책은 그 불안을 가라앉히기엔 충분치 않습니다. 전파탐지기나 열화상카메라 같은 다양한 방법들이 논의만 되고 있을 뿐, 이번 수능에서 실제로 새롭게 적용되는 방안은 사실상 없습니다.



이어서 조윤하 기자입니다.



<기자>



세무사 시험 부정행위가 확인되기 전까지 교육부는 오로지 스마트 안경을 통한 부정행위를 차단하는데 초점을 맞췄습니다.



고사장마다 스마트안경을 식별할 수 있는 전담요원을 1명 이상 배치하고, 부정행위를 하다가 적발되면 형사처벌을 공언하는 등 엄벌을 경고하는 데 그쳤습니다.



오늘(16일) 추가 브리핑에서도 이렇다 할 보완책은 없었습니다.



전파탐지기는 내년부터 도입을 추진한단 입장에 변함이 없고, 금속탐지기로 응시생 전원을 검사하는 건 소요 시간과 응시생 안정 측면에서 적절치 않다며 반대했습니다.



청와대가 언급한 열탐지기나 열화상 카메라 도입에도 선을 그었습니다.



열화상 카메라로는 세무사 시험 부정행위에 이용된 초소형 카메라, 이어폰을 잡아낼 수 없을 뿐더러, 수험생들의 심리적 부담을키울 수 있다는 이유에섭니다.



[송근현/교육부 대학정책관 (국회 교육위) : 열화상카메라 부분들은 저희가 내부적으로 검토한 바가 좀 있습니다. 그런데 교실마다 배치하는 부분들에 대해서는 수험생들의 심리적 부담 부분들도 같이 감안을 해야 되고, 6월·9월 모의고사 때 저희가 아직 해보지 않은 부분들도 있고 해서….]



결국 달라진 건 고사장마다 배치되는 스마트안경 식별 전담 요원뿐인데 이마저도 AI 기기 전문가가 아닌 AI 연수를 받은 교감과 장학사 등이 담당합니다.



[손시현/수험생 : 솔직히 말하면 현실성이 없다고 하죠. '그냥 작년에 대학 갔어야 되나' 생각이 들고….]



[정진서/수험생 : 눈으로 확인하는 것밖에는 잡아낼 방법이 없으니까 솔직히 한 명 더 배치한다는 것만으로 잡아내기는 어려울 것 같아요.]



AI 안경을 통한 부정행위가 국내 처음 알려진 건 지난 6월.



5개월이 지나, 수능을 이틀 앞둔 내일 교육부는 추가 대책을 내놓을 예정입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박나영, VJ : 신소영)