와이파이 차단에 전수점검…'AI 부정' 대책 실효성은?

<앵커>



인공지능과 신종 기술로 국가시험의 공정성이 무너진 상황에서, 55만 명이 치르는 수능시험이 사흘 앞으로 다가왔습니다. 일각에서 나오는 수능 연기 요구에 정부는 선을 긋고, 부랴부랴 대책을 내놨습니다. 그중 하나가 시험장의 공공 와이파이를 차단하고, 수험생들의 안경을 전수 점검하겠다는 건데요. 부정행위를 막기엔 역부족이란 비판이 나오고 있습니다.



첫 소식, 장세만 기자입니다.



<기자>



수능을 사흘 앞두고 열린 점검 회의.



한성숙 총리는 수험생이 시험장에 들어갈 때 모든 스마트 기기를 반납하도록 하겠다며, 시험 부정이 사후에라도 확인되면 합격 취소나 응시 자격 제한, 수사 의뢰 등으로 끝까지 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.



[한성숙/국무총리 : 2027년 수능 범정부 긴급 대응팀을 구성하여 사전 그리고 사후 대책을 철저히 마련, 이행하겠습니다.]



사전에 부정행위를 막을 방법으로는 시험장의 공공 와이파이 차단을 검토하기로 했습니다.



통신망을 제한해 AI 기기 이용을 막겠다는 건데 당장 실효성 논란이 불거졌습니다.



와이파이가 없어도 5G나 LTE 같은 데이터 통신망으로도 얼마든지 인터넷에 접속할 수 있기 때문입니다.



데이터망까지 포함한 무선 전파를 완전 차단하려면 재밍이란 기술이 필요한데, 시험장에 적용하기는 쉽지 않습니다.



현행 전파법상 대통령 경호나 특정 군사 활동, 대테러 작전 등 경우를 빼고는 전파 방해 행위를 금지하기 때문입니다.



[신종철/연세대 정보대학원 객원교수 : '재밍'이란 게 전파에 대해서 반대되는 전파를 쏴 무력화 시키는 기술입니다. 국가 안전시설 보호를 위해서 전파 차단 규정을 둔 거예요.]



전파 차단 시 학교 안팎의 긴급 응급 상황에 미칠 영향도 고려돼야 합니다.



교육부 역시 전파 차단은 법적 기술적 한계로 검토하지 않는다고 밝혔습니다.



교육부는 수험생이 착용한 안경을 전수 점검하는 방안 등도 검토하고 있지만 육안으로 얼마나 정확히 확인할 수 있을지 의문입니다.



또 초소형 카메라 부정행위에 대해선 뚜렷한 대책을 내놓지 못하고 있어 시험 공정성에 대한 우려가 가시지 않고 있습니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 최혜란)