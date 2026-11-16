[단독] BBQ 'FC바르셀로나' 초대권 전방위 배포 의혹…유정복 전 인천시장도 초청

치킨 프랜차이즈 업체 BBQ가 후원한 프로축구 경기의 초대권을 정치권과 경찰 간부 등 각계각층에 무상으로 제공했단 의혹이 확산하는 가운데, 유정복 전 인천시장도 당시 초청을 받아 경기를 관람한 것으로 확인됐습니다.



앞서 BBQ는 지난해 7월 열린 스페인 프로축구팀 FC바르셀로나와 FC서울의 친선 경기를 후원하며 해당 경기의 초대권을 유력인사들에게 무상으로 배포했단 의혹을 받았습니다.



그런데 SBS가 확보한 초청자 명단에는 유정복 전 인천시장도 포함된 것으로 파악됐습니다.



실제 유 전 시장은 지난해 7월 31일 서울월드컵경기장을 찾아 경기를 관람한 것으로 확인됐습니다.



유 전 시장이 당시 관람한 좌석은 경기장 내 스카이박스 좌석으로, 수백만 원 상당인 것으로 전해졌습니다.



초청자 명단에는 유 전 시장 측근과 모 기획사 대표 A씨도 동석할 것이란 메모가 있었는데, SBS가 확보한 당시 현장 사진에는 유 전 시장이 이들과 함께 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장과 있는 모습도 확인됐습니다.



다만 유 전 시장은 경기 관람 경위를 묻는 SBS의 질의에 "BBQ 측으로부터 직접 초대권을 받진 않았다"며 "지인인 A씨가 초대권을 구해 초청해줘 잠깐 방문한 것"이라고 밝혔습니다.



이와 관련해 A씨도 "당시 주최사 측에서 남는 좌석이 있다고 해 이를 전달받아 유 전 시장을 초청한 것"이라고 설명했습니다.



BBQ 측은 초청자 명단에 대해 "그런 리스트는 작성한 바 없으며 그에 따라 누군가를 초청한 적도 없다"고 부인했습니다.



앞서 경찰청은 해당 명단에 등장하는 현직 경찰 간부 28명이 실제 초대권을 수수했을 정황이 있다고 보고 지난 12일 중요직무범죄수사대에 수사를 의뢰해 입건 전 조사에 착수했다고 밝힌 바 있습니다.