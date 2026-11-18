2027학년도 대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔습니다. 최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 AI 등을 이용해 부정행위를 했다고 자수하면서, 수능에서도 첨단 기기를 활용한 부정행위가 벌어질 수 있다는 우려가 커졌습니다.



AI를 활용해 시험 문제의 답을 얻으려면 크게 문제를 촬영하는 '캡처', AI가 정답을 찾는 '처리', 그리고 그 답을 응시자에게 전달하는 '출력' 단계를 거쳐야 합니다. 정부는 스마트기기 수거와 소지품 점검 강화 등 대응책을 내놨지만, 기기가 더욱 작아지고 AI가 기기 안에서 직접 작동하는 온디바이스 방식까지 발전한다면 기존 감시 방식에도 한계가 생길 수 있습니다.



오그랲이 주목한 오늘의 그래프에서는 AI 부정행위의 구조를 세 단계로 나눠 살펴보고, 중국 가오카오의 전파 감시 사례와 온디바이스 AI까지 이야기해 봅니다. AI가 이미 문제를 읽고 답을 찾을 수 있는 시대, 앞으로 시험은 무엇을 어떻게 평가해야 할까요?



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·박우진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)