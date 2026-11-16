김은중 감독 "LA올림픽 준비 늦었지만…우리 색깔 입힐 것"

▲ 기자회견 하는 김은중 올림픽 대표팀 감독

남자 21세 이하(U-21) 축구 대표팀을 이끄는 김은중 감독이 우리만의 색깔을 입혀 한국 축구가 다시 올림픽 본선 무대에 오르도록 하겠다고 다짐했습니다.김은중 감독은 멕시코와의 친선경기를 앞두고 오늘 오후 충남 천안 코리아풋볼파크에서 기자회견을 갖고 경기 준비 상황을 비롯해 향후 대표팀 운영 구상 등을 밝혔습니다.대표팀은 내일 오후 7시 천안종합운동장에서 멕시코와 친선경기 2차전을 벌입니다.김 감독이 지휘하는 U-21 대표팀은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전에 도전하는 팀입니다.우리나라 남자 축구는 1988년 서울 대회부터 9회 연속 올림픽 본선 무대에 올랐다가 직전인 2024 파리 대회에서 본선 진출에 실패했습니다.게다가 LA 올림픽에서는 참가국이 파리 대회 16개국에서 12개국으로 줄어들어 본선 진출 경쟁이 더욱 치열해집니다.2028년 1월 일본에서 열릴 예정인 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵이 LA 올림픽 아시아 예선을 겸합니다.김 감독은 "올림픽 출전권을 놓고 경쟁해야 하는 일본, 우즈베키스탄, 사우디아라비아 등은 이미 2년 전부터 수많은 대회를 치르며 올림픽을 준비해 왔다"며 "시작이 늦었지만 우리도 하고자 하는 확고한 방향성을 갖고 준비한다면, LA 올림픽 진출권을 딸 수 있다"고 강조했습니다.김 감독은 2021년 열린 2020 도쿄 올림픽에서 김학범 감독을 보좌하는 코치로 올림픽 무대를 경험했습니다.당시 한국은 8강에서 멕시코에 져 대회를 마감했는데 한국 축구의 마지막 올림픽 본선 경기가 됐습니다.김 감독은 당시를 돌아보면서 "'해 볼 만하다'고 생각했는데, 실제로는 그 생각과 차이가 있었다"면서 "그때의 아쉬움에 이번 올림픽 대표팀 감독직 공채에 지원했다"고 밝혔습니다.올해 김 감독이 올림픽 대표팀 사령탑에 선임된 이후 이번이 네 번째 대표팀 소집입니다.지난 9일부터 담금질해온 대표팀은 14일 비공개로 치른 멕시코와 첫 경기에서는 0-0으로 비겼습니다.이번 2차전은 올해 5월 김 감독 부임 이후 국내 팬들 앞에서 처음으로 선보이는 실전 경기입니다.멕시코는 북중미의 전통적인 축구 강호로, 2012년 런던 올림픽 금메달, 2020 도쿄 올림픽 동메달을 획득하는 등 연령별 대표팀에서도 막강한 전력을 자랑합니다.김 감독은 "북중미 강호 멕시코를 상대로 우리 선수들이 색다른 경기 스타일에 대해 경험할 수 있을 것"이라면서 "관중 앞에서 홈 경기를 치르는데 그런 경험을 한 선수도 많지 않다. 여러모로 우리 팀에 좋은 시간이 될 것"이라고 기대했습니다.또 "같은 게임 모델로 최대한 우리가 하려는 방향성으로 가는 축구를 준비할 것"이라면서 "내일 경기도 그 계획의 연장선"이라고 덧붙였습니다.김 감독은 해외파 차출과 관련한 현실적인 고민도 드러냈습니다.연령대 대표팀 경기는 국제축구연맹(FIFA) A매치와 달리 소속팀에서 대표팀 차출에 응할 의무가 없습니다.올림픽 대표 연령대에도 이미 해외에 진출해 활약하는 선수가 많지만 정작 본 대회에서는 차출 문제로 대표팀에서 활용하는 데 애를 먹어왔습니다.김은중 감독은 "대한축구협회와 협의해 선수 차출 여부를 이른 시일 안에 잘 풀어보려 한다"면서 "만약 차출이 어렵다면 당장 내년 3월 소집부터는 (차출이 가능한) 국내 선수로 대비하는 게 맞다. 이번 소집이 끝나면 발 빠르게 움직일 것"이라고 밝혔습니다.내년 1월 사우디에서 개막할 예정이던 2027 AFC 아시안컵이 중동 정세 불안으로 내년 12월로 개막이 1년 가까이 미뤄진 것도 변수입니다.2028년 1월 열릴 AFC U-23 아시안컵과 대회 일정이 일부 겹쳐 이에 따른 선수 차출도 조율이 필요한 상황입니다.이에 대해 협회 관계자는 "아직 공식적인 건 아니지만 AFC가 두 대회의 일정을 조정할 것이라고 알려왔다"고 전했습니다.김 감독은 A대표팀과의 선수 차출 중복에 대해서는 "가능성이 있는 선수들은 자꾸 위로 올라가서 뛰는 게 맞는다고 생각한다"면서도 "다만 원칙은 지켜야 한다. 단발성이 아니라 계속해서 A대표팀에서 뛸 상태가 됐을 때 '월반'해야 팀과 선수에게 모두 좋을 것"이라고 말했습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)