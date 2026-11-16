왕자의 기품에 순정까지…'재혼황후' 이종석표 로열 연하남 통했다

배우 이종석이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 왕자의 기품과 연하남의 순정을 겸비한 '로열 연하' 캐릭터로 글로벌 여심을 완벽히 사로잡았다.



'재혼 황후'(극본 여지나·현충열, 연출 조수원)는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)의 이혼 통보를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 펼쳐지는 로맨스 판타지 대서사극이다.



이종석이 연기하는 하인리가 폭발적인 반응을 얻는 이유는 그가 차곡차곡 쌓아 올린 독보적인 '연하남 계보'에 있다. SBS '너의 목소리가 들려'에서 소년 박수하 역으로 어린 시절 자신을 위해 법정에 서 준 장혜성(이보영 분)을 첫사랑으로 품고 그 곁을 지키며 신드롬을 일으켰고, tvN '로맨스는 별책부록'에서는 '문학계 아이돌'로 불리는 스타 작가 차은호로 분해 오랜 시간 누나 강단이(이나영 분)를 향한 마음을 간직해 온 어른 연하남의 깊은 순정을 그려냈다. 그런 그가 이번 작품에서 한층 업그레이드된 왕자 하인리로 연하남 계보의 정점을 찍었다.



하인리의 설렘은 첫인사부터 시작됐다. "만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸"이라는 인사와 함께 나비에와 시선을 맞춘 순간, 이종석은 깊은 눈빛 하나로 하인리의 직진 로맨스를 각인시켰다. 이어 나비에를 위해 준비한 열기구 이벤트에서는 황실의 시선을 벗어나 하늘로 떠오르며 로맨스의 불을 지폈다.



특히 시청자들을 열광케 한 대목은 나비에 앞에서만 무장해제되는 순수한 면모다. 퀸이 사람이었다면 이상형이었을 것이라는 나비에의 말에 새어 나오는 미소를 감추지 못하는가 하면, "편지 상대가 나라서 실망했습니까? 나는 더없이 좋았는데… 황후 폐하가 내 편지 상대라서 좋았습니다"라고 진심을 고백하는 장면에서는 왕자의 격식 뒤에 숨긴 풋풋한 설렘을 섬세하게 표현해 호평을 이끌어냈다.



원작 웹툰에서 막 걸어 나온 듯한 비주얼에 탄탄한 로맨스 내공을 더한 이종석의 활약에 해외 시청자들 역시 "하인리가 얼굴을 붉히니 나까지 붉어진다", "귀여움을 더는 감당할 수 없다"며 뜨거운 반응을 쏟아내고 있다.



이종석이 로열 연하남 하인리로 설렘을 책임지고 있는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 총 10부작으로, 오는 18일 수요일 7, 8부가 공개된다.



[사진제공=에이스팩토리, 디즈니+]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)