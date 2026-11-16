이 대통령 "한-태국 발전 논의 기대"…태국 총리 "CEPA 조속 타결"

▲ 이재명 대통령과 아누틴 찬위라꾼 태국 총리가 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·태국 정상회담에서 악수하고 있다.

이재명 대통령은 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 만나 "이른 시일 안에 (태국을) 방문해 양국 간 발전 방안에 대해 심도 있는 논의를 하길 기대한다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 방문한 필리핀 마닐라에서 아누틴 총리와 정상회담을 갖고 "올해 태국 방문이 예정돼 있었는데 일정 때문에 못 가서 참으로 아쉽다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "이번 한-아세안 정상회의와 관련해서도 총리님께서 조정국으로 큰 역할을 해 주셨고, 몇 년 만에 개최되는 한-메콩 정상회의도 의장국으로서 잘 이끌어주실 것으로 기대한다"고 덕담을 건넸습니다.이에 아누틴 총리는 "현재 태국은 경제 기반이 탄탄하고 정부도 안정적이라 시기적으로 양국의 협력을 증진할 좋은 기회"라며 "한·태국 포괄적 경제동반자협정(CEPA)을 조속히 타결하길 희망한다"고 화답했습니다.이어 "태국 내에서 한국인과 한국 기업을 최선을 다해 잘 지원하겠다"라고도 약속했습니다.아누틴 총리는 지난해 미국 뉴욕에서 이 대통령 부부를 만났던 기억을 상기시키며 "제 아내는 김 여사를 만나 뵐 때마다 정말 기뻐한다"고 언급하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)