운영위서 청와대 특활비 공방…"전액 삭감해야"·"내역 공개했다"

▲ 16일 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 한병도 운영위원장이 2027년도 대통령비서실 및 국가안보실 소관 예산안에 대한 안건을 상정하고 있다.

여야는 오늘(16일) 국회 운영위원회 전체회의에서 청와대 특활비 예산을 놓고 공방을 펼쳤습니다.민주당은 청와대가 전례 없이 투명하게 특활비를 공개했다며 엄호한 반면, 국민의힘은 자료 제출이 부족하다며 맞섰습니다.민주당 전은수 의원은 이날 회의에서 "이재명 정부는 역대 정부에서 최초로 지난해 9월과 올해 2월 두 차례에 걸쳐서 특활비 집행 내역을 공개했다"며 "청와대 홈페이지에는 건별 집행 일자와 유형, 목적과 금액이 공개돼 있다"고 말했습니다.그러나 국민의힘은 청와대의 특활비 집행 내역 공개 의도의 순수성을 따지며 새해 예산에서의 전액 삭감을 촉구했습니다.국민의힘 최수진 의원은 "자료도 제대로 안 내고 투명하지도 않으며 기밀 유지도 없는 특활비에 저희는 전액 삭감이 마땅하다고 생각한다"고 강조했습니다.이른바 '내란 부정' 발언으로 논란을 빚은 국민의힘 김태규 의원의 회의 참석 여부를 놓고도 신경전을 벌였습니다.김 의원은 지난 9월 말 한 유튜브 채널에서 '전두환이 내란이냐'는 질문을 받고 "저는 아니라고 생각한다"고 답했습니다.또 '윤석열 내란이냐 아니냐'는 질문에 "아니다"라고 말하기도 했습니다.이 발언을 문제 삼은 범여권은 지난 5일 국회 본회의에서 김 의원에 대한 제명촉구 결의안을 통과시킨 바 있습니다.이날 국회 운영위원장인 민주당 한병도 원내대표는 오전 회의에서 "전두환은 민주화를 요구하는 광주시민들을 총칼로 학살한 학살범"이라며 "(김 의원이) 운영위원회 참석하는 것을 도저히 위원장은 인정할 수가 없다"고 정회를 선포했습니다.결국 김 의원이 회의에 불참한 채로 운영위는 속개됐습니다.이에 김 의원은 기자회견을 열고 "위원장은 의원의 회의 참석을 인정하고 말고 할 권한이 없다. 질의권은 국민이 준 것"이라며 "위원장은 국회법에 따라 당당하게 사유를 찾아 퇴장 조치를 하면 되는데, 당당한 방법을 피하고 꼼수로 정회를 선포해 국민의힘 의원 누구도 오늘 오전에 질의하지 못했다"고 반발했습니다.(사진=연합뉴스)