이 대통령 "한-아세안, AI·문화산업 이니셔티브 제안"

▲ 이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한·아세안 정상회의에서 발언하고 있다.

필리핀을 방문 중인 이재명 대통령은 16일(현지시간) 한국과 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)이 "'AI(인공지능) 동맹 이니셔티브'와 '문화창조산업 이니셔티브'를 새롭게 제안한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 마닐라에서 열린 한-아세안 정상회의 모두발언에서 "지정학적 갈등과 경제적 불확실성이 심해질수록 한국과 아세안은 더욱 긴밀히 연대해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "AI 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누리도록, 아세안 청년들의 문화적 창의성이 새로운 기회 창출로 이어지도록 대한민국이 앞장서겠다"고 약속했습니다.특히 "사람 중심의 혁신적·역동적이며, 회복력 있는 공동체, 즉 '아세안 공동체 비전 2045'는 아세안만의 목표가 아니다. 한국도 함께 만들고 싶은 미래"라며 "그 비전이 실현될 수 있도록 아세안의 든든한 '행동 파트너'가 되겠다"고 밝혔습니다.통상 협력 확대의 필요성도 강조했습니다.이 대통령은 "한-아세안 자유무역협정(FTA) 개선 협상이 시작됐다"며 "변화하는 글로벌 통상환경에 선제적으로 대응하며 연간 교역액 3천억 달러 시대를 향해 나아가겠다"고 말했습니다.역내 평화 의제와 관련해서는 "대한민국은 한반도의 항구적 평화와 안정을 위한 핵심 파트너로서 아세안의 역할에 감사드린다"고 언급했습니다.한국과 아세안의 협력 성과에 대한 평가도 이어졌습니다.이 대통령은 "지난해 저는 '한-아세안 CSP(포괄적 전략 동반자 관계) 비전'을 제시한 바 있다. 1년 만에 이런 비전이 하나둘 현실로 이어지고 있다"고 말했습니다.이어 "특별히 초국가 범죄 척결 공조에 대해 강조하고 싶다. 경찰 및 해양경찰 간 한-아세안 최초의 구체적인 사업이 실현됐다"며 "한국과 아세안은 온라인에서부터 바다에 이르기까지 양측 국민의 생명과 안전을 함께 지켜나갈 것"이라고 역설했습니다.이 대통령은 "국제 정세의 불확실성이 커질수록 역내 협력의 구심점인 아세안의 역할이 더욱 중요해지고 있다"고 거듭 강조한 뒤, "대한민국은 '아세안 중심성'을 확고히 지지한다. '인도-태평양에 대한 아세안의 관점'이 지향하는 대로 앞으로도 개방적이고 포용적인 역내 협력을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)