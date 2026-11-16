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[머그 인사이트] 세무사 시험 뚫은 AI 부정행위, 이번 수능은 괜찮을까?

작성 2026.11.16 18:48 조회수
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어제(15일), 세무사 시험 수석 합격자가 한 유튜브 채널을 통해 "AI로 부정행위를 했다"고 인정했습니다.
초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 생성형 AI로 전송한 뒤 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 했다고 밝혔습니다.
의혹이 제기됐던 AI 안경은 언급하지 않았습니다.

의심의 시선은 다른 시험으로도 번졌습니다.
AI 부정행위 논란이 확산되자, 의혹이 제기된 법학적성시험(LEET·리트) 만점자는
수능 당일인 오는 19일, 수능 국어를 직접 풀어 생중계하겠다고 밝혔습니다.

이제 시선은 사흘 뒤에 치러질 2027학년도 수능으로 향합니다.
교육부는 시험장 1,312곳에 전담 인력을 최소 1명 이상 배치하고,
매 교시 모든 수험생의 안경을 점검한다고 밝혔습니다.
다만 초소형 카메라를 이용한 부정행위를 적발할 구체적인 대책은 아직 확정되지 않았습니다.

이번 수능에서 부정행위를 완벽하게 막아낼 수 있을까요?

(취재·구성 : 심영구, 김채현 / 편집 : 박서연 / 디자인 : 조승현 / 내레이션 : 장훈경 / 제작 : 지식콘텐츠IP부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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