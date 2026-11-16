시험지 들고 화장실행…적발되자 "패딩에 딸려 들어왔다"

경찰대 편입학 필기시험을 치르던 응시생이 문제지를 들고 화장실에 갔다가 감독관에게 적발됐습니다.



경찰대는 문제지 반출을 부정행위로 보고 이 응시생의 시험을 무효 처리했습니다.



지난달 31일 서울 종로구 청운동 경복고에서 치러진 2027학년도 경찰대 편입학 필기시험에서 응시생 A씨는 화장실에 가겠다고 요청한 뒤 문제지를 뒤집어 놓지 않은 채 시험실을 나갔습니다.



감독관은 A씨가 자리를 비운 뒤 문제지 한 장이 없어진 것을 알아챘습니다.



이후 화장실에서 A씨가 사라진 문제지를 갖고 있는 것을 확인했습니다.



A씨는 시험실로 돌아와 시험을 끝까지 치렀고, 시험이 끝난 뒤 제출한 자술서에서 입고 있던 패딩에 문제지가 자신도 모르게 딸려 들어갔다고 해명했습니다.



경찰대는 이 응시생을 부정행위자로 간주해 해당 시험을 무효 처리했습니다.



순경·경위 공개채용 등 경찰공무원 채용시험은 부정행위 유형에 따라 5년간 응시가 제한됩니다.



반면 경찰대 신입·편입학 모집요강에는 필기시험 부정행위에 대한 일률적인 응시 제한 기간이 명시돼 있지 않습니다.



A씨가 시험 중 문제지를 촬영했는지, 전자기기나 인공지능을 사용했는지는 확인되지 않았습니다.



이번 부정행위와 관련해 형사 입건은 이뤄지지 않았지만 경찰대는 세무사 시험 부정행위 사건의 경과를 지켜본 뒤, A씨의 행위가 위계에 의한 공무집행방해에 해당하는지 검토할 방침입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김민지, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)