국민의힘 과방위, 고민수 방미통위 부위원장 등 공수처 고발…"국정감사 위증"

▲ 국민의힘 과방위원들

국민의힘 소속 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원들이 방송미디어통신위원회 고민수 부위원장과 장대호 방송정책국장을 국정감사 위증과 공문서 변조 등의 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다.국민의힘 최형두, 김장겸, 서천호, 이진숙 위원은 오늘(16일) 경기 과천시 공수처에 방문해 고민수 방미통위 부위원장과 장대호 방송정책국장을 상대로 고발장을 제출했습니다.김장겸 위원은 "고 부위원장이 국정감사에서 YTN 청문 관련 공문을 위원의 회람과 전원의 동의를 받은 뒤 YTN 대주주인 유진 측에 보냈다고 말했는데, 사실 확인 결과 아니었다"며, "청문 실시 통지서에 대한 공람은 없었다"고 밝혔습니다.또 "방미통위 전체 회의에서 의결이나 추인도 없이 안건을 2개 더 추가해 YTN 대주주인 유진 측에 공문을 발송했다"며 "이는 공문서 변조 및 변조 공문서 행사 혐의에 해당할 여지가 있다"고 주장했습니다.과방위 야당 간사인 최형두 위원은 "방송 정책을 결정하는 기구들이 도덕적 해이뿐 아니라 심각한 불법을 예사로 저지르고 있다"며, "적법 절차를 어기는 모든 행위가 아무렇지도 않게 국회에서 위증을 하면서 이루어지고 있는 사안에 대해 좌시하지 않고 국민들과 함께 단호히 맞설 것"이라 강조했습니다.이진숙 위원은 "공영방송을 다 MBC로 만들려고 하는 것 같다, 심지어는 유진이 인수해서 민영방송이 된 YTN까지 다시 MBC로 만들려고 하고 있다"며, "3,200억 원을 투입해서 민영화된 YTN을 다시 민노총 민주당 휘하로 만들려고 하고 있다"고 비판했습니다.국민의힘 과방위 소속 의원들은 공수처가 관련 증거를 신속히 확보하고, 방송미디어통신위원회의 공문서 조작 및 국정감사 위증에 대해 철저히 수사할 것을 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)