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희미한 신음 놓치지 않았다…119 신고자 화재 현장서 구조

김수윤 기자
작성 2026.11.16 16:57 조회수
희미한 신음 놓치지 않았다…119 신고자 화재 현장서 구조
▲ 119종합상황실

말소리 없이 희미한 신음만 들리는 119 신고 전화를 받은 소방관이 신고자의 위치를 추적해 화재 현장에서 구조했습니다.

부산소방재난본부에 따르면 오늘(16일) 오전 5시쯤 119종합상황실에 말소리 없이 신음만 들리는 신고 전화가 접수됐습니다.

전화를 받은 주상현 소방장은 긴급한 구조 상황이라고 판단하고 통화를 유지하면서 휴대전화 위치추적에 나섰습니다.

이를 토대로 구급대를 출동시키고 경찰에도 공동 대응을 요청했습니다.

현장에 도착한 구급대원들은 건물에서 흰 연기가 피어오르는 것을 발견하고 상황실에 알렸습니다.

상황실은 소방 펌프차를 추가로 출동시켰고, 구급대원들은 차량에 비치된 소화기로 초기 진화에 나서 불길 확산을 막았습니다.

불은 오전 5시 41분쯤 완전히 진화됐고, 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.

건물 1층 식당 내실에서 발견된 신고자는 연기를 마셔 의식이 저하된 상태로 병원에 이송됐지만, 현재는 의식을 회복했습니다.

(사진=부산소방재난본부 제공, 연합뉴스)
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