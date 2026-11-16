고수, '나인투식스'로 15년 만의 로맨스 복귀…"이번 작품서 내 비주얼 살짝 아쉬워"

배우 고수가 약 15년 만의 로맨스 드라마 귀환을 앞두고 후배 배우들과의 완벽한 호흡과 캐릭터 변신에 대한 남다른 자신감을 내비쳤다.



오는 25일(수) 밤 9시 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'(극본 최지오, 연출 이형민·오송희)는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 '온앤오프 워러밸' 로맨스다.



극 중 고수는 이성 100%의 엘리트 본부장 박현태 역을 맡아 빈틈없는 카리스마와 묵직한 어른 남자의 매력을 발산할 예정이다.



오랜만에 로맨스 장르로 안방극장을 찾는 고수는 출연 계기에 대해 "박민영, 육성재 등 후배들과 꼭 같이 작품을 해보고 싶었다"며 "섬세하게 감정을 표현해야 하는 로맨스 드라마에서 우리들의 앙상블은 어떨지, 또 내가 연기하는 박현태라는 인물이 어떤 모습으로 그려질지 궁금했다"고 밝혔다.



캐릭터 구축을 위한 세심한 노력도 전했다. 고수는 "오피스물은 시대를 반영하기 때문에 요즘 사람들이 어떤 리더를 원하는지 많이 고민했다"며 "오랜 회사 생활이 현태를 감정보다 이성을 중시하는 인물로 만들었을 것이라 분석했고, 극 중 강이지(박민영)의 업무 능력을 알아보고 신뢰를 보이는 장면에서도 태도와 감정이 자연스럽게 드러나도록 접근했다"고 설명했다.



그런가 하면 '고비드'라는 수식어를 가진 고수는 외모에 대한 뜻밖의 아쉬움(?)을 드러내 웃음을 자아냈다. 그는 "이번 작품에서 내 비주얼이 살짝 아쉽다. 아름답고자 하는 욕심에는 끝이 없는 것 같다"고 너스레를 떤 뒤 "현태가 오랜 해외 생활을 한 캐릭터라 헤어스타일을 조금 길게 설정하고 타이를 매지 않는 등 자유로운 분위기를 담으려 했다"고 스타일링 포인트를 짚었다.



무엇보다 고수는 함께 호흡을 맞춘 박민영, 육성재와의 시너지에 높은 만족감을 보였다. 그는 "박민영, 육성재와의 팀워크는 100점"이라고 단언하며 "서로 밀고 당기는 관계성을 그려내는 작업이 즐거웠다"고 회상했다.



이어 "극 중 육성재가 맡은 한선우와 내가 연기하는 박현태는 극단적으로 다른 매력을 가진 캐릭터"라며 "두 남자 중 한 사람을 선택해야 했던 박민영이 연기하는 강이지가 참 힘들었을 것"이라고 덧붙여 삼각 로맨스에 대한 호기심을 자극했다.



끝으로 고수는 "'나인 투 식스'는 밝고 따뜻한 작품이라 촬영 현장 역시 긍정적이었다"며 "모든 스태프와 배우들이 긍정적인 현장을 만들기 위해 노력했다. 모두 고생 많았고 고맙다"고 진심 어린 애정을 전했다.



고수의 15년 만의 로맨스 복귀작인 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 오는 25일 수요일 밤 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)