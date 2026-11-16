서울관광재단, 서울 야간관광 활성화·숙박업 강화 모색

▲ '2026 서울관광 경쟁력 포럼'

서울관광재단은 지난 13일 서울관광플라자에서 한국관광학회와 공동으로 '2026 서울관광 경쟁력 포럼'을 열고 야간관광 활성화와 관광객 증가에 대비한 숙박 수용 태세 강화 방안을 논의했다고 밝혔습니다.야간관광 세션에서는 허준 동덕여대 교수가 관광객의 체류시간과 숙박을 늘리기 위한 방안으로 6대 야간관광 클러스터 조성과 관련 거버넌스 구축 등을 제안했습니다.참석 전문가들은 관광객의 취향을 반영한 야간 콘텐츠와 유료 체험 프로그램을 확대하는 한편, 기존 관광자원을 활용해 지역 상인·주민과 관광객의 교류와 소비를 늘릴 필요가 있다고 제언했습니다.숙박 분야에서는 심성우 백석예술대 교수가 외국인관광 도시민박업 활성화를 대안으로 제시했습니다.현재 공동주택에서 도시민박업을 운영할 때 필요한 주민동의 기준이 자치구마다 다른 점을 개선하기 위해 서울시 공통 등록 기준과 민원 대응체계를 마련하는 '서울스테이 이웃 상생 시범사업'도 제안했습니다.김홍진 서울시 관광산업과장은 서울스테이 사업을 개편해 숙박시설의 질을 높이고 지역별 공급 불균형을 완화하는 한편 외국인관광 도시민박업 관련 규제를 합리화할 필요가 있다고 밝혔습니다.서울관광재단과 한국관광학회는 관광정책 공동연구와 협력 강화를 위한 업무협약도 체결했습니다.김병민 서울관광재단 대표이사는 "관광객 수뿐 아니라 얼마나 오래 머물고 깊이 경험하는지가 중요하다"며 "2027 서울 세계청년대회를 앞두고 관광 수용 태세를 강화하겠다"고 말했습니다.(사진=서울관광재단 제공, 연합뉴스)