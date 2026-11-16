부산소방, '데이터센터 화재 안전 설계 가이드' 시행

▲ 데이터센터 화재 안전 설계 가이드

부산소방재난본부가 데이터센터 화재로 인한 대규모 피해와 디지털 서비스 중단을 예방하기 위해 전국 최초로 '데이터센터 화재 안전 설계 가이드'를 마련해 시행합니다.이번 가이드는 지난해 대전 국가정보자원관리원 화재와 2022년 판교 SK C&C 데이터센터 화재 사례 등을 바탕으로 기존 건축물 법정 기준을 넘어 데이터센터 특성을 반영한 안전기준을 제시한 것입니다.주요 내용은 건축·피난, 소방시설, 소방 활동, 기타 화재 안전 등 4개 분야로 구성됐습니다.건축·피난 분야에서는 배터리실과 서버실의 방화구획 강화, 서버 랙 간 이격거리 확보, 바닥면적 300㎡ 이상 층의 직통계단 2개소 설치 등을 제시했습니다.소방시설 분야에서는 배터리실 스프링클러 설치와 40분 이상 소화 용수 확보, 서버실 가스계 소화설비 적용, 공기흡입형 감지기 설치 등을 담았습니다.또 신속한 화재 진압을 위한 소방차 전용 구역 2면 확보와 배터리 열폭주 감지기 설치, 급속 배출 장치 구축 등도 권고했습니다.(사진=부산소방재난본부 제공, 연합뉴스)