날아가는 'AI 커닝', 기어가는 '방지 대책' [이브닝 브리핑]

'AI 커닝' 걱정이 현실로..

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모든 시험은 이제 'AI'의 손안에

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AI 기기 적발이 '최고 난이도'의 문제라는

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대책은 기어가는데 부정행위 기술은 날아가는

올해 세무사 자격시험 수석 합격자가 결국 부정행위를 스스로 털어놨습니다. 비현실적인 점수를 획득해 부정행위를 의심받던 터였습니다. 자신의 법률대리인의 유튜브 채널을 통해 한모 씨가 털어놓은 수법은 핵심은 역시 'AI'였습니다. "초소형 카메라 등 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다"고 고백했습니다. 세무사 시험뿐 아니라 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 덧붙였습니다.이번 일이 충격적인 이유는 2가지입니다. 먼저 'AI 커닝'이 실제 이뤄지고 모든 시험에서 '성공적' 결과를 얻는다는 사실입니다. 한 씨가 객관식인 1차 시험에서 400점 만점에 받은 점수는 397.5점입니다. 딱 한 문제 틀렸습니다. 논술형인 2차 시험 역시 800점 만점에 663점을 받았습니다. 모두 인간으로서는 얻기 어려운 점수입니다. 객관식이든, 논술이든 AI의 도움만 받으면 합격은 물론 수석도 어렵지 않습니다.두 번째는 한 씨의 부정행위가 의심을 받은 것부터 사실로 드러나기까지 모두 한씨 스스로 자초했다는 점입니다. 거꾸로 말해 한 씨가 조금만 머리를 썼다면 적발되지 않았습니다. 한 씨는 한 언론과의 인터뷰를 통해 스스로 수석 합격자라고 소개하며 점수를 공개했습니다. 앞서 봤듯이 그 점수가 비현실적이어서 의심을 샀습니다. 굳이 점수를 알리지 않았다면, 애초 오답을 섞어 점수를 적절한 수위로 조절했다면 의심을 피할 수 있었다는 얘기입니다. 나아가 의심을 받더라도 끝까지 자백하지 않았다면 시험 감독 기관이 사실을 밝혀냈을 지도 의문입니다. 한 씨에 대한 의심이 비등했을 때 세무사 시험을 주관한 한국산업인력공단은 "부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 발견되지 않았다."고 밝혔습니다. 한 씨는 1차 시험 때는 중앙 둘째 줄, 2차 시험은 중앙 첫째 줄에 앉았습니다. 말 그대로 감독관 코 앞에서 부정행위를 했는데 의심조차 사지 않았다는 뜻입니다. 한 씨가 끝끝내 잡아뗐다면 부정행위를 밝혀냈을까, 의구심이 들지 않을 수 없습니다.스마트 안경을 비롯해 초소형 통신 기기와 멀티모달 AI의 기술 조합은 부정행위의 새로운 세계를 열었습니다. 단순 암기형 객관식은 물론, 수식 풀이와 논술형 서술까지도 모두 부정행위 영역에 들어오게 됐습니다. 안경테 등에 숨겨진 6.5~9mm의 초소형 카메라가 수험생이 바라보는 시험지의 지문과 수식, 그래프를 실시간으로 촬영합니다. 기울어진 이미지를 반듯하게 펴는 '왜곡 보정'과, 사진 속 글자에 대한 '문자 인식' 기술이 더해져, 다소 흐릿하거나 비스듬히 찍혀도 내용 파악에 아무 문제가 없습니다. 여기에 와이파이 등으로 클라우드 기반 최신 멀티모달 거대언어모델을 연동시킵니다. 대학 수준의 독해와 복합 추론이 필요한 논술, 수학 문제 풀이도 가능합니다. 그것도 몇 초 안에 말입니다. 사정이 이렇다 보니 AI 기기를 이용한 부정행위 사례는 모든 시험에서 나오고 있습니다. 앞서 거론된 세무사, 회계사 시험뿐 아니라 소방설비기사 같은 국가 자격시험, 토익 등 어학 시험, 대학 논술 시험, 심지어 고교 내신 성적 시험까지 횡행합니다.이제 초미의 관심사는 사흘 앞으로 다가온 대입수학능력평가시험, 수능입니다. 수십만 명 수험생의 인생이 걸렸다고 말한 만큼 민감한 시험입니다. 한성숙 국무총리 주재로 긴급대책회의가 열렸습니다. 최교진 교육부 장관은 과기부와 함께 수능 당일 시험장 주변의 전파 차단 여부를 검토한다고 밝혔습니다. 수능시험장에서 몸수색도 고려 중입니다. 다만 모두 현실성이 부족하다는 평가입니다. 그래서 수능을 연기하자는 주장까지 나옵니다.초소형 카메라 등 AI 관련 기기를 식별하거나 사전 검사로 찾는 것은 쉽지 않습니다. 수험생이 입실할 때 몸수색하는 것부터 사실상 어렵습니다. 시간에 임박해 한꺼번에 몰릴 때 일일이 몸수색하려면 병목현상으로 시험 진행에 큰 차질을 빚을 수 있습니다. 설사 사전 검사를 꼼꼼히 한다 해도 한계는 분명합니다. 최근 연세대 수시 논술에서 실제 적발된 사례를 보면 알 수 있습니다. 일반 안경을 쓰고 사전 검사를 통과한 뒤 시험 시작 직후 숨겨둔 스마트 안경으로 몰래 바꿔 썼습니다. 안경 착용을 금지하자는 말도 나옵니다. 하지만 시각 보조용 필수 신체 보조기구에 가까운 안경을 수험생 전체에게 쓰지 말라고 강제할 수 없습니다. 게다가 최근 스마트 안경은 외부 돌출 카메라를 핀홀 형태로 숨기거나 투명 도파관 렌즈를 채택해, 돋보기로 정밀 검사하지 않는 한 일반 안경과 육안 구분이 사실상 어렵습니다. 이번에 세무사 시험 부정행위를 한 한 씨의 경우 10개의 각종 기기를 동원했습니다. 초소형 기기를 몸 곳곳에 은밀하게 감춘 것입니다. 이렇게 철저히 준비를 하고 부정행위를 숨기는 경우 과연 육안으로 찾아낼 수 있을지 의문입니다.일부 국가 자격증 시험장에서 전파탐지기나 금속탐지기를 운영한 경우도 있습니다. 하지만 이 역시 한계가 분명합니다. 금속탐지기의 경우 AI안경과 일반 안경 모두 비슷한 양의 금속 부품이 있어 똑같이 경고음이 울립니다. 전파탐지기도 부정행위에 쓰이는 전자기기에서 나오는 미세한 전파를 찾아내기에 기술적으로 어려움이 있다고 합니다. 갑자기 전국 1,312개 수능시험장에 전파탐지기를 설치하기도 난망입니다. 결국 적어도 당장 이번 수능은 AI를 이용한 부정행위를 100% 막을 거라 자신하기 어려운 상황입니다.사흘 남은 수능의 'AI 커닝' 방지 대책은 선택지가 그리 없습니다. 우선 안경 등 AI 기기 반입을 막는 게 최우선입니다. 안경의 경우 '검수 인증 봉인제'를 고려해 볼 만합니다. 시험장별 1명씩 배치하는 전담요원이 실질적인 억제력을 발휘하려면 입실 전 검사와 시험 중 식별을 유기적으로 연결해야 합니다. 이를 위해 훼손 방지 홀로그램 스티커를 검사한 안경에 부착하는 게 효율적입니다. 시험장 입실 단계에서 전담요원과 감독관이 안경 착용자의 안경테를 확인한 뒤, 검증을 통과한 일반 안경테 안쪽에 탈착할 경우 찢어지는 훼손 방지 홀로그램 스티커를 부착하자는 것입니다. 그러면 시험 중에는 감독관이 안경의 스티커 유무만 확인하면 됩니다. 숨겨 뒀던 스마트 AI 안경으로 바꿔 쓸 경우 복잡한 기기 판별 없이도 즉각 적발할 수 있을 것으로 기대됩니다.이번 세무사 시험 부정행위 사례도 잘 활용해야 합니다. 한 씨가 부정행위 기법을 수사 당국에 자세하게 밝히고 있는 만큼 이를 매뉴얼화해서 모든 감독관의 대비를 강화시켜야 합니다. 특히 초소형 카메라 장착과 AI 활용법, 휴대전화를 이용해 정답을 얻는 과정 등을 파악해 부정행위를 적발해 낼 수 있는 기법을 개발할 것으로 기대됩니다.가성비가 가장 좋은 대책은 부정행위 관련 처벌을 대폭 강화하는 것입니다. AI 기기는 단독 작동보다 주머니나 가방 속 스마트폰 테더링에 의존하는 경우가 대부분입니다. 따라서 시험 전 스마트폰 제출 불응자에 대해 무관용 원칙을 명확히 하고 실제 적발할 경우 엄격하게 처벌해야 합니다. 응시 자격 박탈 등의 '적발 시 치러야 할 대가'를 '부정행위로 얻을 이익'보다 압도적으로 크게 만들어야 억제력이 작동합니다.더 큰 문제는 앞으로입니다. 부정행위에 쓰이는 AI 기기는 눈부신 속도로 발전하고 있습니다. 이미 현재 수준의 AI 기기도 적발하기가 이토록 어려운데 말입니다. AI 스마트 안경을 넘어 스마트 콘택트렌즈도 개발됐습니다. 눈 속 렌즈로 정보를 주고받는데 이를 육안으로 찾아내는 건 불가능에 가깝습니다 카메라 3개와 센서로 필기 내용을 디지털화해 스마트폰에 전송할 수 있는 스마트펜도 시중에 나와있습니다. 구형 계산기에 초소형 와이파이 부품을 넣어 AI 단말기로 활용한 사례도 있습니다. 'AI 커닝' 기술은 날아가는데 이에 대한 시험 관리, 감독 대책은 각종 법과 제도에 묶여 기어가는 실정입니다.수능 등 시험 제도는 우리 사회가 유지되는 기본 규약 중의 하나입니다. 시험의 권위를 인정할 수 있어 대입 제도, 직업 공무원제, 각종 자격과 취업 시스템이 돌아갑니다. 이런 시험을 아무도 믿을 수 없게 될 경우 사회는 뿌리부터 흔들립니다. 당장은 'AI 커닝'을 막을 대책을 마련해야 합니다. 하지만 장기적으로는 AI가 디폴트가 된 세상에 맞춰 그에 합당한 새로운 평가 제도, 나아가 교육 제도가 마련돼야 합니다. 이미 AI의 발전 추세를 볼 때 이미 많이 늦었습니다. 하지만 항상 그렇듯이 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 법이니까요.