날아가는 'AI 커닝', 기어가는 '방지 대책' [이브닝 브리핑]

'AI 커닝' 걱정이 현실로..
이번 일이 충격적인 이유는 2가지입니다. 먼저 'AI 커닝'이 실제 이뤄지고 모든 시험에서 '성공적' 결과를 얻는다는 사실입니다. 한 씨가 객관식인 1차 시험에서 400점 만점에 받은 점수는 397.5점입니다. 딱 한 문제 틀렸습니다. 논술형인 2차 시험 역시 800점 만점에 663점을 받았습니다. 모두 인간으로서는 얻기 어려운 점수입니다. 객관식이든, 논술이든 AI의 도움만 받으면 합격은 물론 수석도 어렵지 않습니다.
두 번째는 한 씨의 부정행위가 의심을 받은 것부터 사실로 드러나기까지 모두 한씨 스스로 자초했다는 점입니다. 거꾸로 말해 한 씨가 조금만 머리를 썼다면 적발되지 않았습니다. 한 씨는 한 언론과의 인터뷰를 통해 스스로 수석 합격자라고 소개하며 점수를 공개했습니다. 앞서 봤듯이 그 점수가 비현실적이어서 의심을 샀습니다. 굳이 점수를 알리지 않았다면, 애초 오답을 섞어 점수를 적절한 수위로 조절했다면 의심을 피할 수 있었다는 얘기입니다. 나아가 의심을 받더라도 끝까지 자백하지 않았다면 시험 감독 기관이 사실을 밝혀냈을 지도 의문입니다. 한 씨에 대한 의심이 비등했을 때 세무사 시험을 주관한 한국산업인력공단은 "부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항은 발견되지 않았다."고 밝혔습니다. 한 씨는 1차 시험 때는 중앙 둘째 줄, 2차 시험은 중앙 첫째 줄에 앉았습니다. 말 그대로 감독관 코 앞에서 부정행위를 했는데 의심조차 사지 않았다는 뜻입니다. 한 씨가 끝끝내 잡아뗐다면 부정행위를 밝혀냈을까, 의구심이 들지 않을 수 없습니다.
모든 시험은 이제 'AI'의 손안에
이제 초미의 관심사는 사흘 앞으로 다가온 대입수학능력평가시험, 수능입니다. 수십만 명 수험생의 인생이 걸렸다고 말한 만큼 민감한 시험입니다. 한성숙 국무총리 주재로 긴급대책회의가 열렸습니다. 최교진 교육부 장관은 과기부와 함께 수능 당일 시험장 주변의 전파 차단 여부를 검토한다고 밝혔습니다. 수능시험장에서 몸수색도 고려 중입니다. 다만 모두 현실성이 부족하다는 평가입니다. 그래서 수능을 연기하자는 주장까지 나옵니다.
AI 기기 적발이 '최고 난이도'의 문제라는
일부 국가 자격증 시험장에서 전파탐지기나 금속탐지기를 운영한 경우도 있습니다. 하지만 이 역시 한계가 분명합니다. 금속탐지기의 경우 AI안경과 일반 안경 모두 비슷한 양의 금속 부품이 있어 똑같이 경고음이 울립니다. 전파탐지기도 부정행위에 쓰이는 전자기기에서 나오는 미세한 전파를 찾아내기에 기술적으로 어려움이 있다고 합니다. 갑자기 전국 1,312개 수능시험장에 전파탐지기를 설치하기도 난망입니다. 결국 적어도 당장 이번 수능은 AI를 이용한 부정행위를 100% 막을 거라 자신하기 어려운 상황입니다.
대책은 기어가는데 부정행위 기술은 날아가는
이번 세무사 시험 부정행위 사례도 잘 활용해야 합니다. 한 씨가 부정행위 기법을 수사 당국에 자세하게 밝히고 있는 만큼 이를 매뉴얼화해서 모든 감독관의 대비를 강화시켜야 합니다. 특히 초소형 카메라 장착과 AI 활용법, 휴대전화를 이용해 정답을 얻는 과정 등을 파악해 부정행위를 적발해 낼 수 있는 기법을 개발할 것으로 기대됩니다.
가성비가 가장 좋은 대책은 부정행위 관련 처벌을 대폭 강화하는 것입니다. AI 기기는 단독 작동보다 주머니나 가방 속 스마트폰 테더링에 의존하는 경우가 대부분입니다. 따라서 시험 전 스마트폰 제출 불응자에 대해 무관용 원칙을 명확히 하고 실제 적발할 경우 엄격하게 처벌해야 합니다. 응시 자격 박탈 등의 '적발 시 치러야 할 대가'를 '부정행위로 얻을 이익'보다 압도적으로 크게 만들어야 억제력이 작동합니다.
더 큰 문제는 앞으로입니다. 부정행위에 쓰이는 AI 기기는 눈부신 속도로 발전하고 있습니다. 이미 현재 수준의 AI 기기도 적발하기가 이토록 어려운데 말입니다. AI 스마트 안경을 넘어 스마트 콘택트렌즈도 개발됐습니다. 눈 속 렌즈로 정보를 주고받는데 이를 육안으로 찾아내는 건 불가능에 가깝습니다 카메라 3개와 센서로 필기 내용을 디지털화해 스마트폰에 전송할 수 있는 스마트펜도 시중에 나와있습니다. 구형 계산기에 초소형 와이파이 부품을 넣어 AI 단말기로 활용한 사례도 있습니다. 'AI 커닝' 기술은 날아가는데 이에 대한 시험 관리, 감독 대책은 각종 법과 제도에 묶여 기어가는 실정입니다.
수능 등 시험 제도는 우리 사회가 유지되는 기본 규약 중의 하나입니다. 시험의 권위를 인정할 수 있어 대입 제도, 직업 공무원제, 각종 자격과 취업 시스템이 돌아갑니다. 이런 시험을 아무도 믿을 수 없게 될 경우 사회는 뿌리부터 흔들립니다. 당장은 'AI 커닝'을 막을 대책을 마련해야 합니다. 하지만 장기적으로는 AI가 디폴트가 된 세상에 맞춰 그에 합당한 새로운 평가 제도, 나아가 교육 제도가 마련돼야 합니다. 이미 AI의 발전 추세를 볼 때 이미 많이 늦었습니다. 하지만 항상 그렇듯이 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 법이니까요.
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