"이건 정신병동 냄새인데"…지하철서 탈출 환자 신고한 간호대생

▲ 병실 (기사와 관련이 없는 자료사진입니다.)

정신병원을 무단으로 이탈한 환자가 간호학과 대학생의 신속한 신고로 발견돼 병원에 재입원했습니다.인천 삼산경찰서에 따르면 지난 14일 오후 4시 20분께 부평구 정신병원 폐쇄병동에서 입원 치료 중인 20대 A 씨가 부친과 면회하던 중 감시가 소홀한 틈을 타 병원 밖으로 빠져나갔습니다.신고를 받은 경찰은 관제센터와 공조하고 인상착의를 전파하며 수색에 나섰으나 행방을 찾는 데 어려움을 겪었습니다.당시 귀가 중이던 재능대 간호학과 학생 B 씨는 지하철에서 옆자리에 앉은 A 씨가 환자복 바지에 슬리퍼를 신고 있는 데다 관련 실습 때 병동에서 맡았던 냄새와 비슷한 점을 수상히 여겼습니다.B 씨는 학과 단체 대화방에 정보를 공유하고, 환자복 차림을 검색한 뒤 A 씨가 입원한 병원에 직접 연락했습니다.병원 이탈 환자가 있다는 사실을 확인한 B 씨는 이후 A 씨가 지하철에서 내릴 때까지 따라가며 112에 신고했습니다.공조에 나선 서울 영등포경찰서 소속 경찰관들은 같은 날 오후 7시 31분께 서울 지하철 2호선 대림역 환승 통로에서 A 씨를 발견했습니다.A 씨는 이후 해당 병원 폐쇄병동에 다시 입원했습니다.경찰은 환자 발견에 기여한 예비 간호사 B 씨에게 표창장을 줄 방침입니다.(사진=연합뉴스)